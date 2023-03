Lars Leeftink & Stuart Hodge

Donderdag 2 maart 2023

Zak Brown heeft zich voorafgaand aan het begin van een nieuw seizoen gericht tot de Formule 1, FIA en Red Bull. Het is duidelijk dat de Amerikaan de overschrijding van de budgetcap door het team van Max Verstappen nog niet vergeten is.

De rivaliteit tussen Brown en Red Bull-teambaas Christian Horner was een belangrijk onderdeel van het onlangs uitgebrachte vijfde seizoen van Drive to Survive op Netflix. CEO Brown van McLaren maakte Horner in oktober woedend door een brief over de overtreding te sturen naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Uiteindelijk kreeg Red Bull een boete van 7 miljoen dollar. Daarnaast verloor het team twaalf maanden lang 10% van de beschikbare aerodynamische testtijd. Als de Formule 1-fans dachten dat alles vergeten was nu er een nieuw seizoen begint, lijkt het tegendeel voor het begin van het nieuwe seizoen al bewezen. Het bewijs kwam woensdagavond toen Brown aan de vooravond van het nieuwe seizoen opnieuw verwees naar de kwestie in zijn brief aan McLaren-fans. Het is een lange brief, over onder meer de glorieuze geschiedenis van McLaren en wat volgens Brown een mooie toekomst is met Lando Norris en rookie Oscar Piastri als coureurs in 2023.

Sneer naar Red Bull

Maar in paragraaf negen vinden we een boodschap die bedoelt lijkt voor Red Bull Racing en de FIA. Brown zei namelijk het volgende: "Vorig jaar was er een belangrijke wijziging in de reglementen en het zal tijd kosten voordat het gat tussen de voorkant en de achterkant van de grid kleiner wordt. De mate van concurrentie zal nog steeds worden bepaald door de budgetlimiet." De Amerikaan baalt duidelijk nog steeds van wat er vorig jaar is gebeurd. "Hoewel het vorig jaar teleurstellend was om te zien dat de limiet werd overschreden, hebben alle betrokkenen geleerd van het proces en het is belangrijk om te zien dat de sport vooruitgang boekt in dit opzicht. Ik vertrouw erop dat er in 2023 geen herhaling van deze financiële inbreuken zal zijn."

Nog niet vergeten

Dit is duidelijk een verhaal waar we nog niet het laatste over gehoord hebben. Het zal nog een tijdje worden genoemd door de concurrenten van Red Bull, dat ook in 2023 wordt gezien als de favoriet. Tot er ergens in 2023 duidelijkheid komt over of Red Bull zich in 2022 aan de budgetcap heeft gehouden, zullen de concurrerende teambazen het onderwerp regelmatig bespreken in de media. McLaren en Red Bull mogen dan aan weerszijden van de grid staan wanneer het seizoen dit weekend in Bahrein gaat beginnen, maar buiten de baan belooft de rivaliteit tussen Brown en Horner voortgezet te worden.