Charles Leclerc is tot nu toe tevreden met de veranderingen die Frederic Vasseur en zijn team hebben doorgevoerd, maar geeft ook toe dat hij nog niet weet hoe dit in de praktijk gaat werken. Ook denkt hij dat er nog niet veel bekend is over de pikorde voor aankomend weekend.

In 2022 bleek de Monegask de grootste uitdager van Max Verstappen te zijn, maar na een prima start ging het seizoen van Leclerc in rap tempo achteruit en werd de achterstand op Verstappen groter en groter. Een tweede plaats, net voor Sergio Pérez, bleek het hoogst haalbare te zijn. Strategische blunders en het ontbreken van betrouwbaarheid was in 2022 het grootste probleem. In 2023 moet dit anders, en daarvoor is er een nieuwe teambaas (Vasseur) en strategische baas (Ravin Jain) aangesteld. Dit, in combinatie met een betrouwbaardere motor, moet de succesformule worden voor Leclerc en Ferrari.

Vasseur voert wijzigingen door

Tijdens de persconferentie op donderdag in Bahrein besprak Leclerc wat Vasseur zo goed maakt als teambaas. "Vasseur is goed in het maximale uit mensen halen door ze op de juiste plekken te zetten. Dat zien we nu al direct terug. Hij zal nog veel meer ontdekken nu we gaan racen. Het is nog vroeg, maar het voelt goed. Het is indrukwekkend om te zien hoe snel hij zich thuis voelt bij dit team." Op strategisch gebied is er dus ook veel anders geworden. Leclerc is tevreden met wat hij tot nu toe heeft gezien. Veel wil hij er echter niet over kwijt. "Er zijn inderdaad wat veranderingen geweest, maar daar wil ik niet te veel op reageren. We doen wat het beste is voor het team. Fred is er net en daar kunnen we nog niet veel over zeggen. De tijd zal leren of dit de juiste keuzes waren."

Verschillen voorin

Leclerc tast nog in het duister over wat het verschil met Red Bull is, maar de Monegask focust zich in principe wel op het team van Verstappen. "Dat is het doel. Ze hebben een goede start gehad. Max [Verstappen] ziet er sterk uit. Het is lastig om te zeggen na een paar testdagen, maar het lijkt erop alsof ze net iets voor ons staan. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of [het gat met Red Bull] een halve seconde is." Verstappen liet afgelopen weekend weten dat Red Bull al een paar updates op de planning heeft staan voor het komende seizoen. Leclerc liet donderdag echter weten dat dit bij Ferrari ook het geval is. "Ik geloof in mijn team en de updates die we meenemen. We hebben al iets in de pijplijn en dat ziet er goed uit." Volgens Leclerc heeft Ferrari afgelopen weekend in Bahrein zeker niet alle kaarten op tafel gelegd. "Nee, we hebben niet alles laten zien, maar Red Bull ook niet. Niemand. Dat zullen we zien in de kwalificatie. Het globale beeld zegt me dat we iets achter liggen."

