Donderdag 2 maart 2023 14:58

Hoewel je natuurlijk zo vlak voor het seizoen nog vol goede moed zit, maakt George Russell zich wat betreft de Grand Prix van Bahrein geen illusies rondom het mogelijk aanvallen van Red Bull Racing. De Britse coureur stelt dat de Oostenrijkse formatie een maatje te groot is voor de rest van het veld.

Russell staat op het punt van beginnen aan zijn tweede seizoen voor het team van Mercedes. De Britse coureur maakte na 2020 zijn langverwachte overstap, toen hij overkwam vanaf Williams. Bij dat team had hij in een aantal seizoenen tijd een hoop mooie dingen laten zien en uiteindelijk besloot men van de jonge Brit de nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton te maken nadat men Valtteri Bottas liet vertrekken. In het eerste seizoen wist Russell meteen knap voor Hamilton te eindigen in het kampioenschap én zijn eerste race uit zijn carrière te winnen.

Geen soepele dagen

Dit seizoen hoopt de Britse coureur natuurlijk op meer, al moet daarvoor wel afgerekend worden met het vorig jaar zo dominante Red Bull. De eerste tekenen uit de wintertests bieden echter weinig houvast voor de Duitse renstal. Mercedes had het met name op de tweede dag moeilijk, terwijl Red Bull juist fluitend door de eerste test van het nieuwe seizoen liep. "Het waren waarschijnlijk niet de meest soepele drie dagen waar we op hadden kunnen hopen tijdens de tests", vertelt Russell tijdens de persconferentie op donderdag.

Red Bull Racing

Hij vervolgt: "Het leerproces dat we hebben meegenomen kan ons wel op een betere plek plaatsen voor het komende weekend." De Britse coureur houdt echter vooral rekening met het team van Red Bull. Volgens de eenmalig Grand Prix-winnaar is het duidelijk dat zij de regie in handen hebben. "Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat Red Bull zich op een eigen niveau bevindt voor het komende weekend. Hopelijk hebben wij een mooi gevecht met Ferrari en Aston Martin", besluit de Britse coureur.

