Lars Leeftink

Donderdag 2 maart 2023 18:18 - Laatste update: 18:23

De FIA gaat er vanaf dit seizoen voor zorgen dat de teams transparanter zijn over de nieuwe onderdelen die ze meenemen naar een raceweekend. De teams hadden manieren om hier geheimzinnig over te doen of de regels te ontlopen, maar dit lijkt in 2023 verleden tijd.

De FIA laat voorafgaand aan het openingsweekend in Bahrein weten dat de teams meer duidelijkheid moeten geven over nieuwe onderdelen of upgrades die ze naar een weekend meenemen. Omdat nieuwe regels in 2022 niet hebben gewerkt, besloot de FIA om de regels voor 2023 aan te scherpen. In de reglementen staat nu, geciteerd door Motorsport.com, het volgende. “Als slechts één auto wordt voorzien van nieuwe aerodynamische en aan de carrosserie gerelateerde componenten en samenstellingen die niet zijn gebruikt tijdens een eerdere competitie of TCC [testen van de huidige auto’s] en wel bedoeld zijn om in de competitie te gebruiken, dan moet deze auto tentoongesteld worden aan de media.”

Vorige reglementen hadden geen effect

Het gaat hierbij om een verplichte mediasessie die sinds 2022 wordt georganiseerd, waarin de media de kans krijgt om vragen te stellen en de nieuwe onderdelen te bekijken. Deze sessie werd samen met een andere regel in 2022 al ingevoerd. Het idee was tijdens het seizoen 2022 al dat teams nieuwe updates moesten doorgeven aan de FIA. Het autosportorgaan wou toen al dat de tien teams “grote aerodynamische en aan de carrosserie gerelateerde componenten en samenstellingen” zouden melden voorafgaand aan de vrijdag, de dag waarop het raceweekend geopend wordt met twee vrije trainingen. Teams konden deze regels en de sessie met de media echter prima omzeilen door daar een andere auto neer te zetten. Dit kan in 2023 dus niet meer. Ook upgrades voor de motor moeten zichtbaarder worden door eens per seizoen een vergadering te houden. Hierin worden de upgrades dan besproken.

2023

Op deze manier moeten fans, analisten, journalisten en de rest van de F1-wereld een duidelijker beeld krijgen van de upgrades en aanpassingen die de teams meenemen richting een nieuw raceweekend. De vraag is of de teams niet een nieuwe manier gaan vinden om deze regels te omzeilen, aangezien dit in 2022 dus ook massaal gedaan werd. Voor nu zullen de teams in ieder geval meer openheid van zaken moeten geven, iets wat ook voor de teams zelf nuttige informatie kan opleveren over de concurrentie.