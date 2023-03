Brian Van Hinthum

Donderdag 2 maart 2023 06:59

Nyck de Vries besloot voor het nieuwe Formule 1-seizoen dat het toch eindelijk eens tijd was geworden om met een manager in zee te gaan. De keuze viel op Guillaume Le Goff, de man die ook de belangen behartigt van Pierre Gasly. Le Goff geeft toe dat de Franse coureur niet stond te springen om de samenwerking.

Nadat De Vries in 2022 plotseling een stoeltje in de koningsklasse wist te bemachtigen, ging het allemaal zeer snel met het leven van de coureur uit Sneek. Lange tijd wist de Nederlander zijn loopbaan zelf in controle te houden, maar voor zijn grote avontuur richting de Formule 1 heeft hij toch besloten om een manager in de armen te nemen die zijn zaken kan regelen. De keuze viel op Le Goff, die verder ook actief is als manager van Pierre Gasly. De Vries en Le Goff kennen elkaar al een jaar of tien en dus was het geen lastige keuze om in zee te gaan met de Fransman.

Weinig blijdschap bij Gasly

In gesprek met Motorsport.com krijgt Le Goff de vraag hoe Gasly omging met het nieuws dat zijn manager nog een andere coureur in de Formule 1 ging begeleiden. "Pierre staat natuurlijk niet te juichen van enthousiasme. Die heeft liever dat ik al mijn energie en aandacht in hem stop. Maar hij heeft er ook begrip voor. Mijn geschiedenis met Pierre is dezelfde als met Nyck. Ook Pierre kwam bij mij in de simulator. En Pierre en Nyck waren er vaak op hetzelfde moment. Als Pierre aan het rijden was, was ik met Nyck aan het debriefen. En vervolgens gingen we wisselen en reed Nyck in de sim en ging ik met Pierre door de data. Zo hebben we tientallen dagen acht tot tien uur lang met elkaar doorgebracht", stelt de manager.

Conflicterende belangen

Hij vervolgt zijn betoog: "Pierre en Nyck zijn dus samen opgegroeid. Pierre kent dus mijn relatie met Nyck en kan het ook erg goed met hem vinden. Ze zijn zeer goede vrienden. We waren het er met elkaar over eens dat we Nyck moesten helpen. Maar Pierre is niet per se blij dat ik mijn tijd en aandacht ook aan iemand anders in de paddock besteed. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat je te maken krijgt met conflicterende belangen, maar het is dan aan mij om alles goed gescheiden te houden en beide op een identieke manier te behandelen", besluit Le Goff.

