Brian Van Hinthum

Donderdag 2 maart 2023 12:27

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur en ook Max Verstappen lijkt compleet klaar te zijn voor de strijd om zijn derde wereldtitel. Op zijn Instagrampagina hypet hij zijn fans nog maar eens op richting het nieuwe seizoen en dat doet de Nederlander gehuld in een vlag van zijn vaderland.

De testdagen in Bahrein zitten erop en de teams hebben voor de eerste keer dit seizoen hun nieuwe wagens het asfalt op mogen sturen. Het ging voor het ene team wat beter dan voor het andere team. Zo kan Red Bull met veel tevredenheid terugkijken op de eerste meters van de RB19. Met de dominante prestaties van Verstappen en de prima verlopen testdagen in het achterhoofd is het geen verrassing dat de bookmakers de 25-jarige Nederlander ook in 2023 weer tot topfavoriet hebben gebombardeerd voor de wereldtitel.

En dus kan er met een hoop vertrouwen toegeleefd worden richting het nieuwe seizoen. Verstappen doet dat door zijn fans op te hypen met een mooie video op Instagram, waarin hij gewikkeld in een Nederlandse vlag klaar lijkt voor de strijd. De video van Verstappen wordt komisch genoeg één dag na een messcherpe De Volkskrant-column aan zijn adres naar buiten gebracht. In de column werd Verstappen beticht van het ontlopen van belasting, doordat de Nederlander huisvest in Monte Carlo, en hij dus géén belasting aan Nederland betaalt.

De column, geschreven door Peter de Waard, stelde dat de inkomensbelasting van Verstappen 'genoeg zou zijn om duizend asielzoekers te bekostigen'. De Volkskrant-collega Sander Schimmelpennick ging op Twitter nog een stapje verder en noemde Verstappen een 'Ordinaire en egoïstische belastingontwijker'. In een antwoord op één van zijn Tweets stelde Schimmelpennick zelfs dat Verstappen zijn Nederlandse paspoort zou moeten inleveren en onder een andere vlag moest gaan racen als hij geen belasting wil betalen. Hoewel Verstappen zich mogelijk helemaal niet bewust is van de commotie, lijkt zijn post van vandaag met de Nederlandse vlag dus wél wat extra zout in de wonden van Schimmelpennick.

Prima, inleveren NL paspoort dan en ander vlaggetje bij de race. — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) March 1, 2023

