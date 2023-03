Brian Van Hinthum

Woensdag 1 maart 2023 17:27

Max Verstappen woont al enige tijd in Monte Carlo en het is in principe geen geheim dat de Nederlander daar woont wegens de grote belastingvoordelen die het Prinsendom te bieden heeft. De Nederlander wordt nu echter door Peter de Waard, columnist bij De Volkskrant, fel bekritiseerd wegens zijn keuze om in Monaco te wonen.

Monaco is voor veel van de steenrijke Formule 1-coureurs en andere beroemdheden een favoriete woonplaats. Wie door de straten van Monte Carlo loopt, heeft een aardige kans om zomaar tegen een voorbijkomende Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris of Valtteri Bottas aan te lopen. Niet alleen onder Formule 1-coureurs is de dwergstaat behoorlijk in trek. Namen als Thierry Henry, Bjorn Borg en Novak Djokovic wonen ook onder de heerlijke Monegaskische zon. Monaco staat natuurlijk bekend als één van de belastingparadijzen die onze wereld rijk is. De bekende sporters hoeven in Monaco geen inkomensbelasting te betalen en daarnaast wordt er door de Monegaskische regering ook geen vermogensbelasting ingehouden.

Duizend asielzoekers

De Waard plaats nu zijn vraagtekens bij de ethische verantwoording van leven in het dwergstaatje in plaats van 'gewoon' in Nederland. "Max Verstappen verdiende in 2022 ruim 50 miljoen euro. Als hij een mooie villa in Schin op Geul als officiële residentie had gekozen, zou hij over alle inkomsten boven de 70 duizend euro 49,5 procent inkomstenbelasting hebben moeten afdragen. Dat zou een kleine 25 miljoen euro zijn – voldoende om de opvang van duizend asielzoekers te bekostigen. Daarnaast zou hij in box 3 nog een enorm bedrag kwijt zijn als heffing over een vermogen dat door Quote wordt geschat op 120 miljoen. Maar hij zou niettemin een leven in weelde leiden. Hij zou meer geld hebben dan hij in een rijkeluisbestaan kan opmaken", sneert hij richting de wereldkampioen.

Heldenstatus

De columnist, die later via Twitter bijval krijgt van De Volkskrant-collega Sander Schimmelpenninck, vervolgt: "Hij steekt echter de overbodige tientallen miljoen euro’s ook in zijn eigen zak. Nou ja, de vastgoedbeleggers in Monaco profiteren er mede van, want een piepklein appartement kost daar al gauw 5 miljoen euro. En dat heb je nodig om er de verplichte drie maanden per jaar te kunnen verblijven", stipt De Waard aan. Hij zou graag verandering zien. "Zelden zijn er topsporters die zeggen daar gewetensproblemen mee te hebben. De bewieroking ondermijnt de ethiek. Van buiten wil niemand aan hun heldenstatus tornen. Misschien moeten sommige media hun nek uitsteken en hiertegen in het geweer komen."

Zeer terechte oorwassing voor ‘nationale held’ Max Verstappen; een ordinaire en egoïstische belastingontwijker. https://t.co/5tSEPw9jdb — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) March 1, 2023

Uitsluiting

Voorlopig is het voor De Waard duidelijk dat het allemaal weinig lijkt te deren. "Max Verstappen kreeg afgelopen september gewoon de onderscheiding officier van Oranje- Nassau opgespeld door de minister, een lintje en ceremonie die door kleine belastingplichtigen zijn gefinancierd." Er wordt vervolgens nog oproepen tot harde maatregelen. "Ook sporters behoren in eigen land belasting te betalen. En anders zouden ze moeten worden uitgesloten van internationale wedstrijden. Drie maanden in Monaco wonen om niets aan de gemeenschap af te geven is minstens even kwalijk als toevallig te zijn geboren in een land dat tot pariastaat is uitgeroepen", besluit hij met een ferme vergelijking.