Brian Van Hinthum

Donderdag 2 maart 2023 15:44 - Laatste update: 17:43

Lewis Hamilton heeft voorlopig geen haast in het ondertekenen van een nieuw contract bij Mercedes en volgens sommige geruchten zou dat komen omdat de Brit zijn twijfels heeft bij de wagen die voor 2023 op de grid staat. Hamilton zelf verwijst die geruchten nu echter naar het rijk der fabelen.

Hamilton begint komend weekend aan alweer zijn elfde seizoen voor het team van Mercedes en het huwelijk tussen de Brit en de Duitse formatie lijkt dan ook een verbintenis uit duizenden te zijn. Al voor de winterstop konden we vanuit de mond van zowel Hamilton als Toto Wolff horen dat er een verlenging van het na 2023 aflopende contract aan zat te komen, maar tijdens de wintermaanden bleef het angstvallig stil rondom de zevenvoudig wereldkampioen en Mercedes. Later stelde het tweetal dat er tijd genoeg is en zij voorlopig met andere dingen bezig zijn.

Artikel gaat verder onder video

Wilde geruchten

Het voedde automatisch de geruchten rondom de toekomst van de Brit. Aan het begin van 2023 lijkt Mercedes er andermaal nog niet geweldig op te staan met een kampioenschapswinnende auto en volgens onder meer Jenson Button is dat één van de redenen dat Hamilton voorlopig weigert bij te tekenen. Volgens Button wil zijn oud-teamgenoot eerst de kat uit de boom kijken en zien dat het lek boven is. Hamilton reageert nu in aanloop naar de eerste race op die geruchten. "Ik ben een vechter en we vechten als team. Ik hou van de uitdaging en het vinden van oplossingen. Ik weet zeker dat ik de auto op plekken kan brengen waar anderen wellicht niet kunnen komen."

Geen haast

De 38-jairge coureur vervolgt zijn betoog: "Natuurlijk zou ik het seizoen liever beginnen met een geweldige auto, maar uiteindelijk is het de weg er naartoe die écht telt. Er is verder geen vertraging met het contract. Ik ben altijd enorm relaxed en ik heb niet het gevoel dat ik het op dit moment moet regelen. Ik heb een geweldige relatie met Toto en Mercedes en we geven elkaar de volle steun. Ik heb enorm veel zin in de toekomst samen en kijk uit naar het werk dat we zowel op als naast de baan samen doen."

Button en Hill

Uiteindelijk waren het, zoals eerder gezegd, onder meer landgenoten Button en Damon Hill die het één en ander te zeggen hadden over Hamilton. De Mercedes-coureur is daar echter niet echt van gediend en spreekt zijn teleurstelling uit in zijn landgenoten. "Uiteindelijk zijn het gewoon mensen die geruchten kweken zonder enige kennis van feiten te hebben. Dat helpt nooit mee. Je zou denken dat zij mij inmiddels wel wat beter zouden kennen", sneert hij naar het tweetal. "We komen er wel. Tenzij er iets catastrofaals gebeurt en Toto en ik in de boksring belanden, komt het vast en zeker goed", besluit Hamilton lachend.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.