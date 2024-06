Jos Verstappen heeft een zware crash meegemaakt tijdens de Ypres Rally in België. Op een video van Andrea Gambardella RALLY is te zien hoe de Limburger naast de baan raakt en vervolgens een boom raakt. Gelukkig is iedereen er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, zo leest het bijschrift op social media. Bekijk de video hier, of in het bericht hieronder.

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd