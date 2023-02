Vincent Bruins

Zondag 26 februari 2023 09:51 - Laatste update: 10:37

AlphaTauri wordt naar verluidt óf verkocht óf het zou moeten verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. De fabriek staat namelijk in Italië, terwijl de aerodynamische afdeling werkt in Bicester. Red Bull-projectleider Oliver Mintzlaff zou de kosten te hoog vinden. Naast Andretti en Hitech GP is er nog een derde geïnteresseerde partij voor een mogelijke overname van de Scuderia: Mumbai Falcons Racing Limited.

Toen Red Bull voor het seizoen van 2006 het team van Minardi overkocht, was een van de afspraken dat de fabriek voor het nieuwe Scuderia Toro Rosso in Faenza in Italië zou blijven. Nu zeventien jaar later en na de omdoping naar Scuderia AlphaTauri is daar nog steeds het hoofdkwartier van het zusterteam van de energydrankfabrikant. Mintzlaff zou nu hebben ondervonden dat de kosten daardoor erg hoog liggen. Het Duitse Auto, Motor und Sport meldde dat Andretti, Hitech GP en Mumbai Falcons Racing Limited de drie geïnteresseerde partijen zijn om de renstal waar Yuki Tsunoda en Nyck de Vries voor rijden, mogelijk over te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Samenwerking met Prema Racing

Andretti was de gehele winter al in het nieuws, omdat het samen met Cadillac probeert een intrede te maken in de koningsklasse, en Hitech GP is een succesvol team in de Formule 2 en de Formule 3. Mumbai Falcons Racing Limited is echter misschien niet zo'n bekende naam. Het team bestaat sinds 2019, maar is pas echt actief als Mumbai Falcons sinds 2021. Voormalig A1 Grand Prix- en GP2-coureur Armaan Ebrahim is de teambaas. Het is gevestigd in de metropool Pune aan de westkust van India en het heeft een technische samenwerking met Prema Racing die keer op keer titelkandidaten zijn in elke formuleklasse die je je maar kan bedenken. De Gadhoke-familie is de oprichter van Mumbai Falcons Racing Limited. Ameet Gadhoke, Navjeet Gadhoke en Teja Gadhoke zijn de eigenaren van de Gadhoke Group dat het bedrijf Roadway Solutions runt in India, een constructiebedrijf dat miljarden waard is.

OOK INTERESSANT: HitechGP geïnteresseerd in eigen F1-team na ontstaan proces FIA

Formula Regional en Formule 4

Mumbai Falcons Racing Limited is erg succesvol in de Formula Regional Middle East Championship. In 2022 en 2023 pakten ze de titels bij de teams, maar ook bij de coureurs met Arthur Leclerc, het jongere broertje van Ferrari-coureur Charles Leclerc, en Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli, respectievelijk. Daarnaast won Ferrari-junior James Wharton eerder deze maand ook het rijderskampioenschap in de Formula 4 United Arab Emirates Championship met de Indiase renstal. Ook is Mumbai Falcons de officiële partner van het FIA Karting World Championship bij een aantal evenementen evenals bij het Europese kartkampioenschap.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.