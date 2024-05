Hoewel Lando Norris er al het hele weekend dicht bij zat, moet hij uiteindelijk genoegen nemen met P3. De Brit zag Max Verstappen naar de pole position grijpen en teamgenoot Oscar Piastri was nipt sneller.

De verwachtingen waren toch wel hooggespannen voorafgaand aan de kwalificatie in Imola. Zo was er geen duidelijke favoriet aan te wijzen na de drie trainingen en dat zorgde toch wel voor wat spektakel. Zo bleef Sergio Pérez hangen in Q2 en Fernando Alonso kon zich niet meer herstellen na zijn fout en ook hij werd vroegtijdig uitgeschakeld. Daar waar Red Bull normaliter één van de topfavorieten is, was dat helemaal geen zekerheidje in Italië. Ferrari begon het weekend namelijk sterk en ook McLaren zag er goed uit.

Artikel gaat verder onder video

Goede dag voor McLaren

Uiteindelijk wist Verstappen er met de snelste tijd vandoor te gaan, maar Norris kan prima leven met de derde tijd. "Geweldig. P3 is geen slecht resultaat. We staan binnen één tiende van P1, dus dat is goed en met een hele kleine marge. Voor ons als team hebben we een goede dag achter de rug, laat ik zeggen een goed weekend tot nu toe. Oscar heeft het fantastisch gedaan en Max ook. Ik ben redelijk opgewonden, want het zit dicht bij elkaar en ik kan niet wacht op morgen", zo ziet de Brit genoeg perspectief voor de Grand Prix na de kwalificatie.

Kans pakken in eerste bocht

Dat McLaren nu knokt om de pole position voelt nog niet helemaal normaal aan voor Norris. "We moeten er nog even aan wennen, maar we komen dichterbij. Om vervolgens voor Ferrari te staan, is ook wel een goed resultaat voor ons. Het zal morgen echt dicht bij elkaar zitten en hopelijk wordt het er eentje die spannend wordt om naar te kijken, maar ook spannend vanuit de auto. Het wordt wel lastig, zeker nu je ziet dat de rondetijden niet ver uit elkaar liggen. Veel zal neerkomen op de eerste bocht en de eerste ronde en het zal dus een pittige race worden", aldus de enkelvoudig racewinnaar.

Gerelateerd