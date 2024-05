Dit weekend staan andere raceklassen in de spotlights, maar volgend weekend zullen alle ogen weer gericht zijn op de Formule 1. Dan staat de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma. Vorig jaar was het weer spelbreker, hoe is dat in 2024?

In 2023 ging de race in Italië namelijk niet door vanwege de hevige regenval voorafgaand aan het weekend in Imola. Daardoor bestond de kalender niet uit 23 maar 22 races en viel er een raceweekend weg. Dit jaar lijkt de organisatie deze situatie niet nog een keer te gaan overkomen, maar desondanks is het weer in Emilia-Romagna altijd erg onvoorspelbaar. Dit blijkt ook wel als we het weerbeeld voor volgende week erbij pakken.

Weerbericht F1 GP Emilia-Romagna 2024

Daar waar het momenteel zonnig is in Imola, gaat dit begin deze week wel veranderen. Er zijn waarschuwingen afgegeven voor de maandag en dinsdag met kans op veel regen en onweer. Vanaf woensdag klaart het echter weer op, iets wat tot zondag lijkt te gaan duren. Op vrijdag en zaterdag wordt het ongeveer 24 graden Celsius met 25% kans op regen op vrijdag en 7% kans op regen op zaterdag. De grootste kans op regen is echter op zondag, als er met 26 graden Celsius 56% kans is op regen. Een regenrace, iets wat in 2024 nog niet is voorgekomen, lijkt voor komend weekend dus vrij realistisch.

Volgend weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma in Imola. Het weerbericht voor dat weekend laat zien dat er vooral op zondag kans op regen is #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/Qi6GE1uWCw — GPFans NL (@GPFansNL) May 11, 2024

