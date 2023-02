Remy Ramjiawan

Vrijdag 24 februari 2023 07:01 - Laatste update: 08:39

Het is vrijdag en dat betekent dat de tweede testdag op het programma staat. De teams hebben op donderdag al de nieuwe wagen in actie kunnen zien en daar gaan de renstallen op vrijdag mee verder.

De testdagen worden verreden over drie dagen in plaats van de zes die we vorig jaar nog hadden. Daarnaast wordt dit jaar alleen het circuit in Bahrein aangedaan, daar waar in het verleden ook vaak werd uitgeweken naar het circuit in Barcelona. Er staat veel testwerk op het programma voor de teams en het is de enige mogelijkheid om problemen met de auto te ontdekken, voordat het seizoen van start gaat. Max Verstappen was het snelst van iedereen op de eerste dag van de wintertest gisteren. Kan de Nederlander dat vandaag herhalen?

Schema

Net als voorgaande jaren zijn er dit seizoen ook twee sessies tijdens de testdagen. Zo start de ochtendsessie om 08:00 uur en duurt deze tot 12:15 uur. Na de lunch gaat de middagsessie om 13:15 uur van start en die zal duren tot 17:30 uur. Het overzicht van de coureurs die vandaag in actie komen is in het schema hieronder te zien. Alleen bij Williams, Alfa Romeo en Aston Martin zullen we vrijdag één coureur de hele dag in actie zien. De andere teams kiezen ervoor om beide coureurs in te zetten.

