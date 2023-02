Remy Ramjiawan

Donderdag is het zover, dan gaan de testdagen officieel van start op het Bahrain International Circuit. De renstallen en de coureurs zijn inmiddels gearriveerd en de meeste teams hebben hun line up gedeeld met de buitenwereld.

Dit jaar staan er slechts drie testdagen op het programma. Het reglement is ten opzichte van vorig jaar op enkele punten gewijzigd, maar het gaat om minimale aanpassingen. Vorig jaar werden er zes dagen getest, drie in Barcelona en drie in Bahrein. Voor dit jaar is dat aantal gehalveerd, dus een crash of een probleem kost de teams enorm veel testtijd.

Donderdag

De line up voor de donderdag ziet er als volgt uit.

Vrijdag

Dit zijn de namen die de teams hebben doorgegeven voor de tweede testdag.

Team Ochtendsessie Middagsessie Red Bull Sergio Pérez Max Verstappen Ferrari n.n.b. n.n.b. Mercedes Lewis Hamilton George Russell Alpine Esteban Ocon Pierre Gasly McLaren Lando Norris Oscar Piastri Alfa Romeo Zhou Guanyu Zhou Guanyu Aston Martin n.n.b. n.n.b. Haas Kevin Magnussen Nico Hülkenberg AlphaTauri Yuki Tsunoda Nyck de Vries Williams Logan Sargeant Logan Sargeant

Zaterdag

Dit is de line up van de laatste testdag.

Team Ochtendsessie Middagsessie Red Bull Sergio Pérez Sergio Pérez Ferrari n.n.b. n.n.b. Mercedes George Russell Lewis Hamilton Alpine Pierre Gasly Esteban Ocon McLaren Oscar Piastri Lando Norris Alfa Romeo Valtteri Bottas Valtteri Bottas Aston Martin n.n.b. n.n.b. Haas Nico Hülkenberg Kevin Magnussen AlphaTauri Nyck de Vries Yuki Tsunoda Williams Alexander Albon Alexander Albon

