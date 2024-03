Carlos Sainz Jr. reed wederom een puike race tijdens de F1 Grand Prix van Australië en wist in Down Under zelfs de overwinning te pakken. Na afloop werd er weer volop gespeculeerd over zijn toekomst en kwam ook Red Bull Racing als potentiële nieuwe bestemming naar voren. Christian Horner sloot de Spaanse coureur niet uit, maar volgens Dr. Helmut Marko is er op dit moment geen reden om van rijders te wisselen.

Het zijn drukke tijden voor Red Bull. Niet alleen intern moeten er zaken opgelost worden, ook op de baan is men druk met diverse zaken. Want terwijl de monteurs zich afvroegen waarom Max Verstappen uitviel tijdens de race in Melbourne, reed Sainz behoorlijk overtuigend naar de overwinning. En daar zit precies het volgende aandachtspunt. Red Bull heeft met Pérez een coureur onder contract staan wiens verbintenis na dit seizoen afloopt. Sainz daarentegen moet na dit seizoen vertrekken bij Ferrari en is nog op zoek naar een nieuwe werkgever. Na de overwinning van Sainz in Australië sloot Horner niet uit dat de Spanjaard terug zou kunnen keren bij Red Bull. Als Marko gevraagd wordt of de Smooth Operator een optie is voor zijn team, zegt de topman dat Sainz momenteel niet overwogen wordt.

Artikel gaat verder onder video

Marko reageert op Sainz als optie voor Red Bull in 2025

In gesprek met LAOLA1 uit Oostenrijk gaat Marko in op de geruchten dat Red Bull geïnteresseerd zou zijn in Sainz. "Natuurlijk is zijn vorm fascinerend. Maar je moet je realiseren dat Checo (Pérez, red.) dit jaar drie goede races heeft gereden. Dat hij in Melbourne zo ver terugviel, had te maken met de eerder genoemde oorzaken van een beschadigde onderkant en bandendegradatie", zo vertelt Marko. Als Pérez deze vorm vasthoudt en een tandje bij weet te zetten tijdens de kwalificaties, hoeft Sainz helemaal niet overwogen te worden volgens de man uit Graz. "Zijn enige zwakke punt is de kwalificatie, dus als hij zich daar kan verbeteren, hoef je daar niet over na te denken. De sfeer in het team is erg goed, ook wat hem betreft."

LEES MEER: Marko geeft belangrijke update over Horner-zaak: "Alles is in orde voor hen"

Verwarring bij Red Bull

Het is opmerkelijk dat Marko stelt dat Pérez momenteel op pole ligt voor een nieuw contract bij Red Bull, terwijl Horner zich al diverse malen heeft uitgelaten over andere coureurs, waaronder dus ook Sainz. Daarnaast druppelen er recent steeds meer berichten binnen dat Red Bull ook al in vergevorderde gesprekken zou zijn met Fernando Alonso als coureur voor 2025. Deze gesprekken zouden echter achter de rug van Marko om plaatsvinden en geïnitieerd zijn door Horner. Normaal gesproken is het de Oostenrijker die gaat over de coureurszaken bij de teams van Red Bull, maar sinds de strubbelingen binnen Red Bull, lijkt Horner wat meer zijn eigen plan te trekken.

Gerelateerd