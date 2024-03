Christian Horner houdt als teambaas van Red Bull Racing de gemoederen nog steeds flink bezig in de Formule 1. Sinds hij beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag door één van zijn werknemers, is het hommeles bij de Oostenrijkse renstal. De vraag is nog steeds of Horner mag blijven zitten waar hij zit. Dr. Helmut Marko komt nu met cruciale informatie naar buiten en stelt dat de Thaise aandeelhouders "alles in orde" hebben bevonden.

Hoewel Marko, in een uitgebreid interview met het Oostenrijkse LAOLA1, er niet heel veel woorden aan vuilmaakt, schetst hij met zijn uitspraken wel een duidelijk beeld van de stand van zaken rondom Horner. Het was al langer bekend dat Horner zich vooral gesteund voelt door de Thaise grootaandeelhouder, Chalerm Yoovidhya, maar recent kwam naar buiten dat de 73-jarige mede-eigenaar van Red Bull twijfelde of hij nog langer z'n hand boven het hoofd van de wankelende Horner moest houden. Er werd zelfs gespeculeerd dat Yoovidhya groen licht had gegeven voor een ontslag van Horner, al werden deze woorden al snel ontkracht vanuit het kamp van Red Bull. Marko bevestigt nu min of meer dat de Thaise handen nog niet boven het hoofd van Horner verdwenen zijn.

"Alles in orde" voor Thaise aandeelhouder Red Bull

"Vanaf de kant van de Thaise aandeelhouders is alles duidelijk. Alles is in orde voor hen", zo zegt Marko. Het lijkt er dus op dat Yoovidhya genoegen neemt met het afgeronde onderzoek naar Horner en alle andere brandjes op de koop toe neemt. Er is immers een behoorlijke machtsstrijd gaande binnen Red Bull. Horner is wereldwijd het meest bekend om zijn rol als teambaas, maar de Brit is ook CEO in Milton Keynes. Dat lijkt echter niet genoeg te zijn, want Horner wil meer. Zo wil hij ook de lijnen uit gaan zetten bij Visa Cash App RB en zou hij zelfs de complete racetak in eigen handen willen hebben. Dit is tegen het zere been van het Oostenrijkse kamp, waar ook Marko toebehoort. Dit alles lijkt dus echter nog geen reden voor de Thaise grootaandeelhouder om iets te veranderen.

Marko weet niet of "er nog meer komt"

Er mag gerust gezegd worden dat de relatie tussen de kopstukken van Red Bull ernstig verslechterd is, eigenlijk al sinds vorig jaar. Recent hebben Max en Jos Verstappen hun steun uitgesproken richting Marko, maar of dat iets gaat veranderen op den duur, is nog maar de vraag. Blijft Horner aan als teambaas en CEO? Blijft Marko in zijn rol als adviseur? En wat gebeurt er met de andere interne brandjes die ontstaan zijn door de machtsstrijd? "Of er nog meer komt of niet, ik heb geen idee", zo tast Marko wat betreft de toekomst nog in het duister. "Het is een zeer complexe zaak die moeilijk te begrijpen is."

Marko sprak sinds jaarwisseling niet met Yoovidhya

Marko heeft sinds alle perikelen niet meer persoonlijk gesproken met Yoovidhya. De laatste keer dat de twee elkaar zagen was rond de jaarwisseling - toen de zaak rondom Horner nog niet openbaar was. "Maar de gesprekken lopen meestal via de Britse advocaat Peter Blake-Turner", zo zegt Marko daar zelf over.

