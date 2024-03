Het team van Red Bull dat in de F1 Academy uitkomt meldt dat het Ford als partner heeft gestrikt voor de vrouwelijke raceklasse. Het Amerikaanse merk pronk afgelopen weekend al op de overal van Red Bull-junior Emely de Heus, maar de samenwerking is nu officieel bekendgemaakt.

De F1 Academy werd in 2023 voor het eerst verreden en is ergens de opvolger van de falliete W Series. De klasse die bedoeld is om vrouwelijke coureurs een extra duwtje in de rug te geven, is afgelopen weekend in Djedda haar twee jaar ingegaan. Hoewel Doriane Pin als eerste over de streep kwam in de tweede race, zorgde een technische blunder voor een diskwalificatie. Pin heeft wel de eerste zege gepakt, maar Abbi Pulling heeft de tweede race gewonnen.

F1 Academy

Met de aankondiging dat Ford aansluit bij Red Bull lijkt ook de toekomstige samenwerking met het Formule 1-team iets zekerder te zijn. Iets waar de afgelopen weken over werd getwijfeld. "Ford Performance streeft ernaar samen te werken met de FIA ​​en racepromotoren om manieren te vinden om meer vrouwelijk talent te integreren in alle niveaus van de autosport, zowel op als naast het circuit en de mogelijkheid om dat werk uit te breiden door samen te werken met de besten in de F1 Academy", zo vertelt Mark Rushbrook, Global Director van Ford Performance Motorsports.

Expertise Ford

Ook Red Bull is uiteraard blij met de sponsoring van het Amerikaanse automerk, maar vooral de kennis van Ford is binnengehaald. "De rijkdom aan technische expertise die ze inbrengen in de samenwerking is cruciaal voor het succes van de auto van het Red Bull Ford Academy Program, en we zijn benieuwd wat het F1 Academy-seizoen 2024 ons gaat brengen", aldus Julia George, Director of Partnerships Oracle Red Bull Racing.

