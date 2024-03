Viaplay Nederland-CEO Roger Lodewick vertelt waarom de streamingdienst destijds voor nieuwe gezichten heeft gekozen, ondanks dat Olav Mol ook voor hem een Formule 1-icoon is.

Viaplay verzorgt sinds 2022 de uitzendingen rondom de Formule 1 in Nederland. De dienst troefde Ziggo destijds af in de strijd om de uitzendrechten, waarmee de koningsklasse in Nederland voor het eerst in lange tijd een ander televisiedecor kreeg. Het Scandinavische bedrijf koos ervoor om de uitzendingen opnieuw vorm te geven, onder andere door nieuwe gezichten aan te trekken. Zo wordt de presentatie vanuit de studio grotendeels verzorgd door Amber Brantsen, terwijl Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk de kijkers thuis van live commentaar voorzien.

Nieuwe gezichten

De keuze van Viaplay om de boel opnieuw zelf vorm te geven, viel niet bij alle kijkers goed. Met name de beslissing om Olav Mol niet over te laten komen als commentator kon vanuit een deel van het publiek op de nodige kritiek rekenen, al waren er ook positieve reacties op de keuze voor een nieuw geluid. Viaplay Nederland-CEO Roger Lodewick vertelt in gesprek met GPFans dat men destijds in ieder geval niet onderschat heeft hoe diepgeworteld de waardering voor de destijdse opzet zat, bij een deel vande Formule 1-kijkers.

Roger Lodewick

Niet onderschat

"Ik denk niet dat we het onderschat hebben. We hebben gekeken van: 'Oké, we komen naar Nederland en we komen naar Nederland om heel lang te blijven'", klinkt het. "Met die insteek hebben we gekeken hoe we dat wilden bewerkstelligen. Toen is de keuze bijvoorbeeld gemaakt om inderdaad niet door te gaan met Olav Mol, maar met een ander team. Nieuwe gezichten, dat doe je omdat je een lange termijn wil opbouwen."

Een Formule 1-icoon

Lodewick vervolgt: "Ik ben opgegroeid met Olav Mol. Het is voor mij een icoon in de Formule 1. Voor mij gaat dat synoniem. En ik hoop dat Nelson en Melroy dat ook worden, maar dat heeft tijd nodig. Olav is meer dan twintig jaar het gezicht van de Formule 1 geweest. Dat iedereen dat associeert met Formule 1... Daar ben ik er zelf een van. Maar ik hoop dat we op termijn hetzelfde kunnen bewerkstelligen met ons team. En ik denk dat dat beetje bij beetje beter gaat."

Bekijk het volledige interview met Roger Lodewick hieronder:

Gerelateerd