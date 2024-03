Dr. Helmut Marko, de hoofdadviseur van Red Bull, heeft in aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië een crisismeeting gehouden met twee CEO's van Red Bull, waaronder Oliver Mintzlaff, nota bene de man die hem kan schorsen. De toekomst van Christian Horner zou het onderwerp van gesprek zijn.

De rommelingen bij Red Bull Racing begonnen toen teambaas Horner werd onderzocht na beschuldigingen van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. De klacht werd afgewezen, maar een dag na dat besluit werden foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en die collega via een anonieme e-mail gelekt. Nu is het Marko die onder vuur ligt. Hij liet aan de Oostenrijkse tv-zender ORF weten mogelijk geschorst te gaan worden. Volgens De Telegraaf-journalist Erik van Haren zou de hoofdadviseur een spreekverbod hebben gekregen van de topmannen bij Red Bull GmbH en daar heeft Marko maling aan gehad, wat gezien kan worden als 'ondermijning van het gezag'. Daar komt naar verluidt nog een onderzoek naar het lek binnen het team bij. ORF meldde namelijk dat het Marko is geweest die de foto's van de vermeende Whatsapp-berichten zou hebben gelekt.

Marko, Mintzlaff, Watzlawick en Yoovidhya in bespreking

Volgens Motorsport-Total.com zijn Oliver Mintzlaff, de Red Bull-CEO die gaat over projecten en investeringen, en Franz Watzlawick, de Red Bull-CEO die gaat over de zaken rondom het energydrankje zelf, ingevlogen voor een crisisbespreking met Marko. Deze meeting werd vandaag gehouden in het Shangri-La Hotel in Djedda voor de race. Er zou zijn gediscussieerd over de situatie rondom Horner na de dreiging van Marko dat hij Red Bull Racing zou verlaten en Max Verstappen met zich mee zou nemen. Marko en Mintzlaff zijn na de vergadering naar het circuit vertrokken waar ze samen in de paddock zijn aangekomen. Naar verluidt zullen ze na dit Grand Prix-weekend in Saoedi-Arabië samen met Watzlawick vliegen naar Dubai waar ze een meeting hebben met Red Bull-grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya, de topman uit Thailand die aan de kant van Horner zou staan.

📸 Helmut Marko arriving to the paddock with Oliver Mintzlaff (Managing Director of Red Bull GmbH) pic.twitter.com/ctGr0hkKyw — RBR Daily (@RBR_Daily) March 9, 2024

