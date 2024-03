Max Verstappen opende zaterdagmiddag het seizoen 2024 met een dominante zege tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein, de eerste van de 24 F1-races dit seizoen. Na het weekend zijn er een paar conclusies te trekken.

Verstappen begon vanaf P1 aan de race in Sakhir, nadat hij op vrijdagmiddag al pole position had veroverd en de auto's van Ferrari en Mercedes van zich af kon houden. Tijdens de race was dit echter nergens voor nodig, want vanaf de eerste tot de laatste ronde kwam de zege nooit in gevaar. Sergio Pérez werd knap tweede, terwijl Carlos Sainz derde werd. Zowel op de baan als buiten de baan waren er na deze races genoeg vroege conclusies te trekken.

Verstappen weer klasse apart

Verstappen veroverde vrijdag pole position voor de Grand Prix van Bahrein, overleefde de start van de race en een aanvalletje van Leclerc en reed vervolgens gecontroleerd weg. De Nederlander was gemiddeld 0.41 seconden sneller dan de rest van het veld en stak er zeker op zaterdag met kop en schouders bovenuit. Het is een beeld dat we vorig jaar vaker wel dan niet hebben gezien en een beeld waar fans bang voor waren. Ook in 2024 lijkt er weinig te doen te zijn aan een wederom dominant seizoen van de Nederlander, met als enige vraag of hij iets minder dominant, net zo dominant of nog dominanter gaat zijn dan in 2023 het geval was. Met een Grand Slam, zijn vijfde uit zijn carrière en nu op gelijke hoogte met Michael Schumacher en Alberto Ascari, is Verstappen in ieder geval op dominante wijze aan het seizoen 2024 begonnen.

Sainz, Pérez en Zhou laten zich zien

Naast Verstappen waren er nog drie andere coureurs die zich gedurende de race in Bahrein lieten zien. Achter Verstappen reed zijn teamgenoot, Pérez van P5 naar P2. Na tien rondjes had hij beide Ferrari's al ingehaald, waarna hij ook George Russell te grazen nam. In de slotfase kon de Mexicaan concurrent Sainz van zich afhouden op de soft band en zorgen voor P1 en P2 namens Red Bull. Dezelfde Sainz zorgde tijdens de race in Sakhir voor het meest vermaak met een aantal inhaalacties en een uiteindelijk terechte derde plaats. Zhou, die begon vanaf P17 en uiteindelijk naar P11 reed, kon lang strijden met de coureurs van een veel snellere Aston Martin om punten, maar moest uiteindelijk toch in de slotfase zijn meerdere erkennen in Lance Stroll en Fernando Alonso. Toch maakte Zhou van alle coureurs buiten de top tien de meeste indruk.

Race pace Ferrari hoopgevend

Ferrari zal, ondanks de problemen bij de start van de race en de problemen gedurende de race met de remmen, tevreden naar de data hebben gekeken. Sainz was qua race pace net zo snel als Pérez, terwijl Leclerc zonder de problemen waarschijnlijk ook met het duo mee had kunnen strijden om de podiumplekken. Dat de start, waarbij Sainz en Leclerc plekken verloren aan Russell en Pérez, niet goed was en er problemen waren met de remmen, is een feit. De race pace lijkt echter beter te zijn dan vorig jaar in Bahrein en gedurende het seizoen het geval was. Tijdens de race was Ferrari in ieder geval ruim het tweede team, voor McLaren en Mercedes.

Middenmoot erg aan elkaar gewaagd

Achter de vijf topteams, Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin, bleken de andere vijf teams erg dicht in de buurt van elkaar te zitten. Visa Cash App RB, Stake F1 Team, Williams, Haas en zelfs Alpine streden constant met elkaar. Welliswaar ging dit niet om punten, maar het verschil was zowel op vrijdag tijdens de kwalificatie als op zaterdag tijdens de race erg klein. Het gat naar de vijf topteams is echter wel groot, waardoor het vaak deze vijf teams zullen zijn die in 2024 de punten gaan verdelen in races zonder uitvallers of bizarre wendingen.

Eerste inzicht in pikorde 2024

Het circuit in Bahrein is een vrij uniek circuit, waardoor we in Saoedi-Arabië en Australië waarschijnlijk wel weer wat veranderingen gaan zien. Toch was dit het eerste moment waarop de pikorde, waar de afgelopen maanden hooguit over gespeculeerd kon worden, een beetje in beeld is gekomen. Red Bull en Ferrari waren zowel tijdens de kwalificatie als tijdens de race het snelste, gevolg door Mercedes en McLaren.

Aston Martin zat eigenlijk tussen deze vier teams en de overige vijf teams in en eindigde dan ook op P9 en P10. Stake F1 Team, Haas, Williams, Visa Cash App RB en Alpine zitten zowel tijdens de kwalificatie als de race niet al te ver achter elkaar, waarbij Alpine dan de grootste gegadigde is voor een rol als hekkensluiter. Er zullen vast en zeker verschuivingen zijn gedurende het seizoen en wellicht al de komende weken, maar voor nu is dit hoe de grid ervoor staat.

Strijd om stoeltje Red Bull 2025 zorgt nu al voor onenigheid bij zusterteam

Het zal in 2024 nog vaak gaan over het stoeltje van Red Bull Racing naast Verstappen, een stoeltje dat voor het seizoen 2025 beschikbaar is. Pérez heeft alles zelf in eigen hand en als de Mexicaan rijdt zoals hij tijdens de race in Bahrein reed en meestal tijdens de openingsfase van het seizoen rijdt en dit doorzet tijdens de races in Europa, dan zal er voor Red Bull weinig reden zijn om het contract van Pérez niet te verlengen.

Toch kennen ook de andere coureurs de geschiedenis van Pérez, die vaak na de openingsraces vanaf het moment dat de races in Europa aanbreken zijn ritme en consistentie kwijtraakt. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda zijn twee kanshebbers voor dit stoeltje naast Verstappen in 2025 en rijden dit seizoen samen bij Visa Cash App RB. Toen het team aan Tsunoda vroeg om Ricciardo in de slotfase erlangs te laten zodat de Australiër op softs Kevin Magnussen aan kon vallen voor P12. Met tegenzin deed hij dat, waarna Ricciardo er niet in slaagde om de Deen nog in te halen. Vervolgens reed Tsunoda gefrustreerd tijdens de cooldown lap vlak langs Ricciardo en remde hij ook nog eens voorlangs. Ricciardo vond het gedrag van de Japanner 'onvolwassen', waardoor de toon na het eerst raceweekend al is gezet binnen het team.

Gifbeker bij Alpine nog niet leeg

Sinds de Grand Prix van België in 2023 is het chaos bij Alpine. Het team presteert totaal niet, zag meerdere mensen vertrekken en ontslagen worden (Otmar Szafnauer, Pat Fry, Alan Permane, Laurent Rossi) en ging het seizoen 2024 in zonder al te veel vertrouwen. Ook de coureurs, Pierre Gasly en Esteban Ocon, zagen dat de auto veel te zwaar was en totaal niet reageerde op wat de coureur van de auto vroeg. Tijdens de kwalificatie bleek dit, met P19 en P20 als resultaat. Tijdens de race werd het nog P17 en P18, maar een goed weekend was het allesbehalve. Daar kwam nog bovenop dat naar buiten kwam dat technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer zouden zijn opgestapt. Het zou betekenen dat de gifbeker bij het Franse team nog zeker niet leeg is.

Situatie omtrent Horner blijft afleiden

Red Bull Racing hoopte met het afronden en openbaren van het resultaat dat het onderzoek had opgeleverd rust in de tent te brengen. Dit duurde echter maar een dag. Nadat zowel Toto Wolff als Lewis Hamilton en Zak Brown al kritisch waren geweest over de transparantie en openheid van Red Bull, kwam donderdag het gerucht naar buiten dat een anoniem e-mailadres een mail met daarin een Google Drive had gestuurd naar teambazen, de FIA en belangrijke mensen binnen de Formule 1. In deze Drive stonden foto's van een Whatsapp-gesprek met iemand en foto's van Horner zelf.

Van wie deze mail was en of de foto's echt zijn is nog steeds niet duidelijk, maar het is wel iemand geweest met contacten in F1. De FIA en F1 hadden op vrijdag een gesprek met Horner en lieten vervolgens weten geen overhaaste beslissingen te nemen. Toch blijven de geruchten, die zich ook steeds meer richten op Jos Verstappen, op deze manier wel aanwezig en hangt er toch een schaduw boven het dominante raceweekend van Red Bull in Bahrein. Iets wat het team probeerde te voorkomen door het onderzoek afgelopen woensdag af te ronden.

Conclusie

Het was een weekend waarin Max Verstappen en Red Bull Racing verder gingen waar ze eind 2023 geëindigd waren: domineren. Ferrari zal met P3 en P4 en prima race pace relatief tevreden terugblikken op het weekend in Bahrein, waar Pérez, Sainz en Zhou naast Verstappen de uitblinkers waren. Het was een weekend met amper gele vlaggen incidenten en waarin de betrouwbaarheid van alle auto's op de proef werd gesteld tijdens de race, maar wel voldoende was om te zorgen voor Grand Prix zonder uitvallers. Daarnaast ging de vlam in de pan bij Visa Cash App RB, bleek het zowel op als buiten de baan een dramatisch weekend te zijn voor Alpine en werden de geruchten omtrent Horner dankzij de anonieme mail niet minder. Een veelbewogen weekend dus in Bahrein om het seizoen mee te openen.

