Carlos Sainz scoorde tijdens de Formule 1 Grand Prix van Bahrein een podiumresultaat achter de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez, en werd uitgeroepen tot Driver Of The Day. Een knappe prestatie van de Ferrari-coureur, zeker nu achteraf blijkt dat ook hij flinke remproblemen had.

Sainz ving de wedstrijd op het Bahrain International Circuit aan vanaf de vierde positie achter Verstappen, Charles Leclerc en George Russell, en voor Pérez. Terwijl Verstappen direct na de start aan de horizon verdween, vocht Sainz met Russell, Pérez en zijn teamgenoot om de andere twee podiumplekken. Leclerc wist wel Russell te verslaan, maar een kans op een top drie-finish ging in rook op vanwege remproblemen wat resulteerde in constant blokkerende voorwielen. Sainz onthulde na de race dat ook hij oververhitte remmen had en legde uit hoe hij daarmee omging. Ook verklaarde de Spanjaard waarom Ferrari dit probleem niet tijdens de testdagen had ontdekt.

Aanvallen of sparen?

"Ja, tijdens de eerste stint en het begin van de tweede stint, wanneer we dan ook maar in verkeer zaten, hadden we een boel remvibraties," antwoordde Sainz op de vraag of hij dezelfde remproblemen had als Leclerc. "En het pedaal ging op een gegeven moment steeds meer naar de vloer. Dus ik moest de keuze maken tussen aanvallen en uit de vuile lucht geraken door mensen in te halen of mijn remmen sparen, omdat ze steeds slechter werden en er iets mee kon gebeuren. Ik besloot om wat te sparen door op de rechte stukken [uit de slipstream] een beetje naar rechts te gaan om zo de kant te koelen die steeds heter werd en de vibraties begonnen minder erg te worden."

Remproblemen niet te ontdekken tijdens testdagen

"Daarna kon ik weer beginnen met aanvallen en naar voren komen," vervolgde de 29-jarige uit Madrid. "Maar zoals ik al zei, de start was niet geweldig. De remmen waren nog steeds een beetje iets wat mij tegenhield. Toen alles eenmaal een beetje afgekoeld was, kon ik mijn pace rijden, inhalen en voor het podium gaan." Sainz legt uit dat dit soort remproblemen niet te ontdekken zijn tijdens de testdagen. "Dan zit je namelijk niet tien ronden lang achter elkaar achter vier auto's met alle hete lucht van de vier auto's voor je en remmen die dan nooit afkoelen. Ik probeerde niet in paniek te raken. Het is zeker iets waar we misschien wat meer rekening mee moeten houden voor de volgende races."

