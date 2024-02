Fernando Alonso vertelt dat op basis van de testdagen in Bahrein negentien van de twintig Formule 1-coureurs nu al zeker weten dat ze in 2024 geen wereldkampioen gaan worden. Volgens de Spanjaard is Max Verstappen dan ook de grote favoriet.

Het is nog te vroeg om te zeggen wat de onderlinge verhoudingen zijn tussen de Formule 1-teams, maar op basis van de testdagen is de algemene consensus desalniettemin dat Red Bull Racing het beste pakket op de baan heeft staan. Ferrari en McLaren komen ook goed voor de dag, terwijl Mercedes moeite lijkt te hebben met de achterkant van de W15. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein op vrijdag 1 maart, zal er echter voor het eerst écht een goede indruk van de pikorde worden gegeven.

Artikel gaat verder onder video

Alonso onder de indruk van Red Bull

Toch durft Fernando Alonso al een boute voorspelling te doen: "Ik heb geen glazen bol om te kunnen zien hoe de rest ervoor staat. Max is de wereldkampioen en Red Bull domineert de sport", citeert Autosport.com. "En het concept dat ze dit jaar hebben gepresenteerd, is een verrassing. Op dit moment moeten we naar ze kijken en zien hoe ze presteren." Daarmee doelt de tweevoudig wereldkampioen op het agressieve sidepod-concept van Red Bull Racing.

Gewaagde uitspraak over Verstappen

De 42-jarige coureur vervolgt: "Negentien van de twintig coureurs in de paddock weten nu al dat ze het wereldkampioenschap niet gaan winnen. Dat gebeurt tijdens 99 procent van je carrière. Dit is een brute sport. Op dit moment is het moeilijk te zeggen [of Aston Martin een winnende auto heeft]. Nadat ik Max en de auto van Red Bull heb gezien, is er minder kans voor iedereen om dit jaar een race te winnen. Maar dit is hoe het is."