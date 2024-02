Esteban Ocon vertelt op de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen dat hij er rekening mee houdt dat niet alles volgens plan verloopt. Volgens de Fransman heeft Alpine het niet zo goed voor elkaar als de rest van de grid.

Het Formule 1-seizoen van 2024 wordt zaterdag 2 maart officieel afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein. Alhoewel de testdagen van eerder deze maand nog geen scherp beeld schetsen van de huidige pikorde, kan er voorzichtig worden opgemaakt waar de tien verschillende teams staan. Red Bull Racing lijkt opnieuw de grote favoriet, met Ferrari, McLaren en Mercedes in de top vier. Bij Alpine leek de snelheid er nog niet in te zitten, iets wat Esteban Ocon erkent.

Niet zo goed voor elkaar als de rest

"Ik ben erop voorbereid, als niet alles volgens plan verloopt, maar we hebben nog niet op een competitief niveau met de auto gereden", laat de Fransman in Bahrein weten tegenover de aanwezige media. "We weten het nog niet precies. De media zegt dat het de slechtste [auto] is. Dat zou kunnen, omdat we het niet zo goed voor elkaar hebben gekregen als de rest. Maar het is nog niet voorbij."

Ontwikkeling auto zal tijd kosten

De 27-jarige coureur vervolgt: "Ook dit jaar zullen er dingen op het spel staan, en ik moet mijn best blijven doen. Als je het jaar slecht begint, en ziet hoe jullie [de media] erover praten, dan kan ik nu meteen stoppen en de paddock verlaten. Maar zo werkt het niet." Wel is het onderliggende probleem geïdentificeerd, aldus Ocon: "Ik weet zeker dat er veel dingen beter kunnen, maar de ontwikkeling van de auto zal tijd kosten."

