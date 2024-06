Naast de tiende Grand Prix in de Formule 1 werden afgelopen weekend in Spanje ook de elfde en twaalfde race in de Formule 2 en de negende en tiende race in de Formule 3 verreden. Een overzicht van de stand van zaken in F2 en F3 na de races op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

In de Formule 2 won Victors Martins de sprintrace en Jak Crawford de hoofdrace tijdens het raceweekend in Monaco. Paul Aron gaat aan de leiding in het kampioenschap. De coureur uit Estland staat met 100 punten bovenaan na zes raceweekenden, ondanks dat hij nog geen race heeft gewonnen. Isack Hadjar en Zane Maloney staan op P2 en P3, voor Crawford en Dennis Hauger. Richard Verschoor bleef puntloos met de dertiende plek op zaterdag en een uitvalbeurt op zondag, waardoor hij nu achttiende staat in het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Bij de constructeurs sluit Campos Racing het weekend af met 120 punten en de eerste plaats, voor Hitech en MP Motorsport. Van Amersfoort Racing staat negende na zes raceweekenden met veertig punten en bleef puntloos in Spanje.

Formule 3

In de Formule 3 wonnen Mari Boya en Arvin Lindblad de sprintrace en feature race, respectievelijk, terwijl Laurens van Hoepen op P5 eindigde tijdens de sprintrace, maar uitviel tijdens de feature race. Leonardo Fornaroli staat met 84 punten bovenaan, ook zonder overwinning, voor Luke Browning. Bij Gabriele Minì blijft de teller op 72 staan na een puntloos weekend en valt daardoor terug van P1 naar P3 in de tussenstand, maar blijft nog wel voor Lindblad en Dino Beganovic. Van Hoepen vinden we met 36 punten op P11.

Bij de constructeurs staat Prema met 208 punten bovenaan, voor Trident en ART. MP Motorsport staat met 71 punten op P6 na de tweede plaats van Alex Dunne op de zaterdag, terwijl Van Amersfoort Racing 22 punten scoorde in 2024 en zevende staat na tien races en vijf raceweekenden.

Gerelateerd