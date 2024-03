De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein wordt vandaag om 17:00 uur Nederlandse tijd verreden. Van kans op neerslag is geen sprake, maar wel moeten de coureurs waken voor forse windstoten.

Het Formule 1-seizoen van 2024 wordt op zaterdag 2 maart afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein. Dat is één dag eerder dan normaliter het geval is bij een Grand Prix. Dit heeft ermee te maken dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië een week later ook op zaterdag wordt verreden, omdat de Ramadan op zondag 10 maart begint. Om de teams niet in logistieke problemen te brengen, heeft de Formule 1 ervoor gekozen de eerste race van het seizoen ook een dag naar voren te halen.

Opstuivend zand

De kwalificatie zal onder droge omstandigheden verreden worden, met een maximale temperatuur van 20 graden Celsius. Wel moeten de coureurs waken voor forse windstoten. Deze kunnen oplopen tot 30 kilometer per uur. Dit kan, naast getrek aan de auto, ook opstuivend zand veroorzaken. Hierdoor worden zowel de grip op de baan als het zicht van de rijders belemmerd. Het meteorologisch centrum van de regering van Bahrein waarschuwde eerder deze week ook al voor opstuivend zand in de woestijnstaat.

