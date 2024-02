Het team van Red Bull Racing imponeerde tijdens de wintertests vorige week in Bahrein met goede tijden en sterke longruns. Op donderdag kwam het team met de eerste twee vrije trainingen van het weekend nog niet helemaal bovendrijven, maar dat heeft volgens Dr. Helmut Marko een duidelijke reden.

Het is natuurlijk de grote vraag of het team van Red Bull Racing de successen van vorig seizoen kan gaan benaderen en wederom zo'n dominant seizoen kan rijden in de koningsklasse. Tijdens de testdagen van het nieuwe seizoen leek het er in ieder geval op dat het wel weer snor zit bij de formatie van Christian Horner. Op de eerste testdag was Verstappen uiterst tevreden met de bolide, gereden kilometers en gevoel met de wagen. Vanuit de paddock kwamen er vervolgens verschillende berichten binnen over vrees van andere teams richting Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Veel wind en kouder

Zo liet Alex Albon weten: "Max gaat een voorsprong van 25 seconden hebben. Hij gaat voor een pitstop aan het einde van de race en gaat dan de snelste raceronde pakken én het ronderecord breken." Voorlopig kwamen de RB20s op donderdag in Bahrein echter nog niet bovendrijven met de snelste tijden van de dag. Paniek is echter niet nodig bij Red Bull, zo laat Marko weten: "Het kwam niet zo makkelijk bij ons als tijdens de testdagen, maar vandaag stond er veel meer wind en bovendien was de baantemperatuur vijf à zes graden kouder waardoor de omstandigheden heel anders waren. Misschien zijn we daar gevoeliger voor dan sommige andere teams", vertelt hij aan Motorsport.com.

Teruggeschroefde motor

De Oostenrijker denkt dat Ferrari op vrijdag de snelste tegenstander is, terwijl op zaterdag Mercedes volgens de adviseur goed voor de dag gaat komen. Vervolgens krijgt hij de vraag of Red Bull met de meest voorzichtige motorstand van iedereen voor de dag kwam en zijn antwoord is duidelijk: "Ja", glimlacht hij. "Het zou wel goed moeten zijn. De long run van Max was volgens mij het snelst van allemaal, alleen het kwam zoals gezegd niet zo makkelijk als tijdens de testdagen. Dat Checo relatief dicht bij Max zat, is een goed teken, al zit het hele veld zo dicht bij elkaar dat twee tienden meteen vier of vijf plekken op de grid kunnen schelen. Maar goed, als hij de twee of drie tienden achterstand kan volhouden, dan is het goed."

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd