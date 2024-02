De testdagen voor 2024 zijn achter de rug en langzaam maar zeker kan er door coureurs, teams, fans en analisten vast een kleine balans worden opgemaakt. Daniel Ricciardo waagt alvast een voorspelling voor de podiumbezoekers tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen.

Na dagenlang aftellen zit de winterstop er deze week eindelijk officieel op. De laatste race van het vorige seizoen in Abu Dhabi dateert alweer van 26 november 2023 en dus is het alweer even geleden dat we spektakel op de baan hebben mogen meemaken. Afgelopen week werden de wintertests in Bahrein afgewerkt. Teams kregen daar drie dagen de tijd om de gloednieuw geproduceerde bolides aan de tand te voelen op het Sakhir International Circuit, alvorens we deze op hetzelfde circuit de eerste Grand Prix van het jaar gaan rijden.

Twee favorieten

Hoewel er in die drie dagen via allerlei verschillende programma's wordt gereden door de teams, is het wel langzaam maar zeker mogelijk om een kleine eerste balans op te maken. Ricciardo, die zelf samen met Visa Cash App RB nog geen onuitwisbare indruk heeft gemaakt, heeft zelf wel een klein idee welke teams er voor het podium gaan strijden in Sakhir: "Wat ik vanuit het beeld van de kijker kan zien, is dat Red Bull en Ferrari de sterke favorieten zijn om op het podium te staan aankomende week", citeert PlanetF1 de Australiër.

Eigen kansen

De goedlachse coureur vervolgt: "Alles kan gebeuren, maar ik denk dat zij op dit moment behoorlijk goed zijn." Over de kansen achter Red Bull en Ferrari is Ricciardo wat minder zeker: "Daarna is het behoorlijk spannend. Ik denk dat wij in het gevecht van het middenveld zitten. Ik weet dat sommige mensen enthousiast over ons zijn, maar dat probeer ik een beetje naar beneden te schroeven. Ik denk dat we staan waar we verwacht hadden te staan. Natuurlijk willen we wel sterker worden gedurende het jaar en ons aan de voorkant van het middenveld posteren. Hopelijk hebben we nu een Q3- en top tien-auto."