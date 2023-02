Vincent Bruins

Woensdag 15 februari 2023 17:53

De Mercedes W14, het nieuwe wapenfeit van de Duitse renstal, werd vandaag onthuld. Ook Mick Schumacher was aanwezig bij de lancering. Hij legt uit wat zijn rol binnen het team zal zijn aankomend seizoen en vertelt enthousiast over de nieuwe bolide.

Schumacher bracht de afgelopen twee jaar door bij het team van Haas. Waar hij in zijn debuutseizoen puntloos bleef, maar nog wel teamgenoot Nikita Mazepin versloeg in de eindstand, scoorde hij zijn eerste top tien-resultaten in zijn tweede seizoen bij de Amerikaanse équipe. De zestiende plek in het kampioenschap met twaalf punten was echter niet genoeg om Guenther Steiner te overtuigen zijn zitje te mogen behouden. Nu is hij bij Mercedes terechtgekomen, het team waar zijn vader Michael de laatste vier seizoenen van zijn carrière voor racete. Mick zal daar de reservecoureur zijn, evenals bij McLaren.

Artikel gaat verder onder video

Zijlijn

"Ik ben er zeker van dat [Hamilton en Russell] ervan zullen genieten," vertelde Schumacher, voordat de nieuwe W14-bolide werd getoond. "Natuurlijk zal ik vanaf de zijlijn toekijken dit jaar, maar ik ga mijn best doen en ik zal zoveel mogelijk werk verrichten om hen te ondersteunen. Ik zal op het circuit aanwezig zijn, video's bekijken en dan zien of er iets is wat mij opvalt. Persoonlijk ben ik hier om te leren en om zoveel mogelijk mee te krijgen. Daar ga ik werk van maken en in de toekomst gebruiken."

OOK INTERESSANT: Russell onder de indruk van W14: "Gewaagd, agressief en het valt op"

Energie en moeite

"Dit is natuurlijk geweldig. We hebben het hier over een van de grootste teams," ging Schumacher verder, toen het doek eenmaal van de zwarte Mercedes was getrokken. "Ik heb gezien hoeveel energie en moeite hier in is gestoken, ook al ben ik pas recentelijk toegetreden [tot Mercedes], en iedereen die hieraan heeft samengewerkt en om dan nu het resultaat te zien… Hopelijk komt er een moment dat ik er ook in mag rijden. Ik kijk er heel erg naar uit."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)