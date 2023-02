Jan Bolscher

Woensdag 15 februari 2023 13:04

George Russell kijkt ernaar uit om de W14 in de praktijk aan de tand te voelen. De Mercedes-coureur vertelt onder de indruk te zijn van de manier waarop het team de auto heeft doorontwikkeld sinds afgelopen seizoen.

De Duitse grootmacht trok op woensdag als negende team het doek van de wagen voor aankomend seizoen. Net als in 2020 en 2021, hebben de Zilverpijlen ervoor gekozen om de koets een zwarte jas aan te trekken. De nieuwe livery werd op social media grotendeels ontzettend goed ontvangen, maar de belangrijkste vraag is of de W14 net zo snel is als deze eruit ziet. Zijn voorganger, de W13, kon zich afgelopen seizoen namelijk niet meten met de auto's van Red Bull Racing en Ferrari.

Doorontwikkeling

"Ik ben ongelofelijk onder de indruk van hoe het team de auto heeft ontwikkeld gedurende afgelopen seizoen", vertelt Russell. "We hebben momentum opgebouwd in 2022 en we kijken ernaar uit om te zien hoe dat zich tijdens de winter verder heeft ontwikkeld." Mercedes vond in de slotfase van het afgelopen seizoen weer enigszins aansluiting bij de topteams, met als hoogtepunt een één-tweetje in Brazilië. Voor Russell betekende dit zijn eerste overwinning in de Formule 1.

Gewaagd en agressief

"Esthetisch ziet het er fantastisch uit", vervolgt de 25-jarige Brit. "Het [de auto] is gewaagd, agressief en het valt op. Het is een lange winter geweest en we kijken er naar uit om te zien of de W14 aan onze verwachtingen voldoet. Ik ben verheugd, en alhoewel er veel wordt gespeculeerd op dit punt in het seizoen, moeten we nu afwachten hoe we presteren zodra de auto de baan op gaat."

