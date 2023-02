Brian Van Hinthum

Woensdag 15 februari 2023 11:32

Lewis Hamilton is klaar voor het nieuwe Formule 1-seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen begint alweer aan zijn elfde seizoen bij het team van Mercedes en mag dit jaar op jacht naar wereldtitel nummer acht. Hamilton zal dat gaan doen met een zwarte Zilverpijl, een kleur waar hij zijn laatste wereldtitel mee wist te pakken.

Hamilton begint dit seizoen aan alweer zijn zeventiende seizoen in de Formule 1, waarin de Brit zeven wereldkampioenschappen bij elkaar heeft weten te rijden. Voorlopig lijkt zijn pensioen daarnaast nog niet aanstaande. De Brit heeft aangegeven graag nog even door te gaan op het hoogste niveau van de autosport en het is dan ook aannemelijk dat zijn na 2023 aflopende contract bij de Zilverpijlen verlengd gaat worden en we nog wat langer van Hamilton kunnen genieten in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Motivatie

Op de onthulling van de W14 verklaarde de Brit klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. "De pauze voelde in eerste instantie te kort, maar nu ben ik weer klaar om te maximaliseren." De Brit krijgt de vraag hoe hij nog altijd zo gemotiveerd is. "Ik ben hier inderdaad al lang. Ik weet het niet. Ik denk dat het de samengevoegde energie is van alle mensen hier in het team. Ik hou van racen, het is onderdeel van mijn DNA. Graag wil ik mezelf blijven verbeteren, zowel mentaal als fysiek. Hopelijk kan ik hier nog wel even blijven", lacht Hamilton.

Leukste tijd van het jaar

Met de gloednieuwe W14 hoopt de zevenvoudig wereldkampioen te gaan rijden voor zijn achtste wereldtitel. Hamilton is blij dat het doek eindelijk van de wagen is gegaan. "Dit is het leukste onderdeel van het jaar. Alle gemaakte onderdelen van de fabriek komen nu zo mooi samen. Het is geweldig om te zien hoe goed al onze engineers zijn." Hamilton voelt zich bevoorrecht in de Formule 1 te mogen rijden. "Uiteindelijk zijn er maar twintig coureurs die dit mogen doen en mogen er maar twee in deze auto zitten. We zijn enorm bevoorrecht."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)