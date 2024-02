De eerste twee testdagen op het Sakhir International Circuit zitten erop en langzaam maar zeker kan er een kleine balans opgemaakt worden, al is het nu allemaal nog koffiedik kijken. Eén ding is voorlopig duidelijk: het team van Red Bull Racing lijkt voorlopig het te kloppen team. De vrees in de paddock is in ieder geval aanwezig.

Daar waar Mercedes en Lewis Hamilton jarenlang zorgden voor de nodige voorspelbare races en uitslagen, waren het dit seizoen Red Bull Racing en Verstappen die een ongekende en nog nooit eerder vertoonde vorm van dominantie lieten zien. Slechts één keer wist er een andere auto dan de RB19 te zegevieren, toen Carlos Sainz er tijdens de Grand Prix van Singapore met de overwinning vandoor ging. Max Verstappen eindigde zelf uiteindelijk nog negentien zeges in 22 races, waarmee hij misschien wel het meest dominante seizoen in de historie wist te rijden.

Vrees uit de paddock

Het is natuurlijk de grote vraag of het team die successen van vorig seizoen kan gaan benaderen en wederom zo'n dominant seizoen kan rijden in de koningsklasse. Tijdens de eerste testdagen van het nieuwe seizoen lijkt het er in ieder geval op dat het wel weer snor zit bij de formatie van de geplaagde Christian Horner. Op de eerste testdag was Verstappen uiterst tevreden met de bolide, gereden kilometers en gevoel met de wagen. Vanuit de paddock komen er inmiddels verschillende berichten binnen over vrees van andere teams richting Red Bull.

25 seconden voorsprong

Verschillende journalisten rapporteren namelijk dat de teams denken dat Red Bull verder weg is, in plaats van dichterbij gekomen. Men denkt zelfs dat het gat tussen Red Bull en de naaste belagers één seconde betreft. Albon maakt het zelfs nóg bonter. De Williams-coureur grapt bij F1TV: "Max gaat een voorsprong van 25 seconden hebben. Hij gaat voor een pitstop aan het einde van de race en gaat dan de snelste raceronde pakken én het ronderecord breken", stelt Albon kijkende naar de eerste race van volgend seizoen. Eén ding is duidelijk: Red Bull lijkt weer het te kloppen team.