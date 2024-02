Het onderzoek naar Christian Horner gaat op de achtergrond natuurlijk gewoon door, terwijl de testdagen in Bahrein en het Formule 1-seizoen in volle gang aanwezig zijn. De Brit is daar aanwezig op de persconferentie voor de teambazen en krijgt vanzelfsprekend vragen over zijn onderzoek.

De Formule 1 is op dit moment in de ban van wat er allemaal aan de hand is bij het team van Red Bull Racing. Horner wordt sinds twee weken geleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het team van Red Bull Racing is een onderzoek gestart om uit te zoeken of er daadwerkelijk meer aan de hand is. Inmiddels loopt het onderzoek binnen het team en is de bom ontploft. Er wordt van alles gezegd en geschreven. Zo zou het volgens sommige bronnen om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan, terwijl dat volgens andere kanalen weer niet zo is.

Artikel gaat verder onder video

Snel afronden

Inmiddels zijn de testdagen in Bahrein begonnen en dus moet de focus richting de prestaties op de baan. Lastig natuurlijk, in een vervelende situatie als op dit moment gaande is bij het team van Red Bull Racing. Het onderzoek is ondertussen in volle gang en het lijkt het team er veel aan gelegen om zo snel mogelijk de waarheid boven tafel te krijgen. Ook met het oog op de rust binnen het team en de prestaties op de baan.

Geen commentaar

Horner lijkt voorlopig de camera's in Bahrein redelijk te ontlopen, maar verscheen - zoals gezegd - donderdag op de persconferentie voor de teambazen en de Brit kreeg onvermijdelijke vragen over het lopende onderzoek naar de beschuldigingen tegen hem. Echt happig op het geven van een antwoord is Horner niet: "Er is momenteel een proces gaande. Omdat ik daar onderdeel van ben, kan ik er geen commentaar op geven. We hopen dat er zo snel mogelijk een oplossing te hebben."