Het onderzoek naar Christian Horner en zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag is in volle gang. Voorlopig lijkt zijn vrouw, voormalig Spice Girl Geri Halliwell, in ieder geval achter haar man te staan. Het koppel werd namelijk samen gesignaleerd bij een paardenrace in Engeland.

De Formule 1 is op dit moment in de ban van wat er allemaal aan de hand is bij het team van Red Bull Racing. Horner wordt sinds twee weken geleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het team van Red Bull Racing is een onderzoek gestart om uit te zoeken of er daadwerkelijk meer aan de hand is. Inmiddels loopt het onderzoek binnen het team en is de bom ontploft. Er wordt van alles gezegd en geschreven. Zo zou het volgens sommige bronnen om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan, terwijl dat volgens andere kanalen weer niet zo is.

In tranen

Het is natuurlijk ook allemaal niet zo fijn voor Halliwell, de vrouw die sinds 2015 met Horner getrouwd is. Een tijdje geleden wist een bron dichtbij de voormalig Spice Girl te vertellen dat de vrouw van Horner in tranen was na het horen van het nieuws: "Geri is het hele weekend in tranen geweest terwijl ze voor haar kinderen zorgde", zo klonk het. Wel zou de ex-Spice Girl als één blok achter Horner staan. "Ze houdt vol dat Christian niets verkeerds heeft gedaan", werd er destijds aan toegevoegd.

Samen gesignaleerd

Inmiddels is het duidelijk dat er veel aan gelegen is om de waarheid zo snel mogelijk boven tafel te krijgen en dus wordt er op de achtergrond door Red Bull hard gewerkt aan het onderzoek. De eerdere woorden over Halliwell blijken nu in ieder geval te kloppen. The Sun wist er namelijk achter te komen dat het tweetal afgelopen weekend samen tijdens een paardenrace in Badbury Rings, Dorset aanwezig was, een gemeenschappelijke hobby van het getrouwde stel. Een bron bevestigde aan het medium: "Ze hadden een heerlijke dag bij de races en waren heel veel samen. Christian vecht tegen alle beschuldigingen en krijgt een hoop support." Voorlopig lijkt het tussen Horner en zijn vrouw in ieder geval goed te zitten.