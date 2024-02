Nico Rosberg vertelt dat de beslissing van Lewis Hamilton om Mercedes eind 2024 in te ruilen voor Ferrari hem verraste, maar dat hij tegelijkertijd begrijpt dat de zevenvoudig wereldkampioen hiermee een droom in vervulling laat gaan.

Lewis Hamilton vertrekt aan het eind van 2024 naar Ferrari, waar hij vanaf 2025 plaats zal nemen naast Charles Leclerc. Het recente besluit van de 39-jarige Brit om Mercedes te verlaten - waar hij zes van zijn zeven wereldtitels bij elkaar reed - zorgde voor een golf aan verbazing in de wereld van de Formule 1. Daarnaast brengt het een grote uitdaging voor Mercedes met zich mee. De renstal uit Brackley moet een nieuwe coureur binnen zien te halen, om na volgend seizoen samen met George Russell de line-up van de Zilverpijlen te completeren.

Rivaliteit Hamilton en Rosberg

Nico Rosberg begrijpt de keuze van zijn voormalige rivaal wel. De twee kennen elkaar immers goed. Rosberg en Hamilton groeiden samen op op de kartbaan en legden zij aan zij de route richting de Formule 1 af. Tussen 2013 en 2016 reed het tweetal samen voor Mercedes, waarbij vriendschap plaats begon te maken voor rivaliteit. Met name het seizoen van 2016 verliep regelmatig verhit. Dat jaar was het uiteindelijk Rosberg die er met de wereldtitel vandoor ging, waarmee hij de enige coureur is die Hamilton tussen 2014 en 2020 van een wereldtitel wist te weerhouden.

Een persoonlijke droom in vervulling

In gesprek met Süddeutsche Zeitung vertelt Rosberg dat het hem verraste toen hij het nieuws hoorde dat Hamilton eind 2024 de overstap naar Ferrari zal maken: "Maar als je naar het grotere geheel kijkt, zijn er twee legendarische teams waar iedere coureur voor wil rijden", klinkt het. "Dat zijn de teams van Ferrari en Mercedes. Ik begrijp wel dat hij een persoonlijke droom in vervulling wil gaan brengen", aldus de Duitser.