In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend hoe de livery van de SF-24 van Ferrari voor het seizoen 2024 eruit zal zien, werd duidelijk dat er een shakedown van de RB20 was waar ook teambaas Christian Horner bij aanwezig was, kondigde de FIA een nieuwe technisch directeur aan en bleken F3-engineers lovend te zijn over Andrea Kimi Antonelli, die de laatste tijd in verband wordt gebracht met het tweede stoeltje van Mercedes naast George Russell. Dit is de GPFans Recap van 13 februari.

Ferrari trekt doek af van gloednieuwe SF-24 en onthult kleurstelling

Ferrari was dinsdag het achtste Formule 1-team dat haar livery voor het seizoen van 2024 onthulde. De Scuderia hoopt Red Bull Racing en de dominante Max Verstappen dit jaar uit te kunnen dagen met de gloednieuwe SF-24. Het is veel rood, maar er zijn wel wat wijzigingen te vinden ten opzichte van 2023. Meer lezen? Klik hier!

'Horner voornemens om 'gewoon' aanwezig te zijn tijdens launch van Red Bull RB20'

Het is een belangrijke week voor Red Bull Racing. Dinsdag werd de RB20 op Circuit Silverstone voor het eerst echt aan de tand gevoeld tijdens een shakedown, terwijl donderdag de presentatie van de RB20 plaats gaat vinden. Tijdens die sessie van dinsdag was Christian Horner volgens de De Telegraaf ook aanwezig en de teambaas zou van plan zijn om 'gewoon' de start van het seizoen mee te maken tijdens de presentatie van de RB20. Meer lezen? Klik hier!

FIA kondigt voormalig Sauber-topman aan als nieuwe technisch directeur

De FIA heeft een nieuwe technisch directeur gevonden voor de single-seater-afdeling. Jan Monchaux, die overkomt van Stake F1 Team, vorig jaar nog Alfa Romeo, maakt de overstap naar de internationale autosportbond en gaat daar een belangrijke rol vervullen. Meer lezen? Klik hier!

RB20 gespot op Silverstone tijdens shakedown van Red Bull Racing

Red Bull Racing gaat donderdag de RB20 lanceren en heeft dinsdag met Max Verstappen en Sergio Pérez de shakedown van de nieuwe bolide op Circuit Silverstone uitgevoerd. Het team moet met de RB20 gaan proberen de RB19 op te volgen, de auto waarin Verstappen meerdere records verbrak, domineerde en wereldkampioen werd. Meer lezen? Klik hier!

Alonso sterker dan ooit bij aanvang 2024: 'Resultaten medische tests waren verrassing'

Fernando Alonso gaat dit jaar zijn 21e seizoen in de Formule 1 meemaken en lijkt nog niet aan stoppen te hoeven denken. Met zijn 42 jaar is de tweevoudig wereldkampioen, die sinds afgelopen seizoen uitkomt voor Aston Martin, de oudste coureur op de grid van de koningsklasse. Desondanks is hij nog steeds ontzettend fit, zo blijkt uit medische tests. Meer lezen? Klik hier!

Formule 3-engineers lyrisch over Antonelli: 'Beste coureur sinds Verstappen'

Lewis Hamilton zal na het Formule 1-seizoen van 2024 vertrekken richting Ferrari. Dat betekent dat er een stoeltje vrijkomt bij Mercedes naast George Russell. Andrea Kimi Antonelli zou een van de kanshebbers zijn en met goede reden. Engineers in de Formule 3 zijn dan ook erg enthousiast over de jonge Italiaan. Meer lezen? Klik hier!