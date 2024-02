De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft een nieuwe technisch directeur gevonden voor de single-seater-afdeling. Jan Monchaux maakt de overstap van het door Sauber Motorsport-gerunde Stake F1 Team naar de internationale autosportbond.

De FIA zag tijdens de winterstop maar liefst drie kopstukken vertrekken. Deborah Mayer was het hoofd van de vrouwencommissie, maar heeft de autosportbond verlaten, evenals sportief directeur Steve Nielsen. Vervolgens werd er nog afscheid genomen van technisch directeur Tim Goss. De FIA vond al gauw een vervanger voor Nielsen in Tim Malyon die sinds 2019 werkt voor de FIA, eerst als hoofd van de onderzoeksafdeling en daarna als directeur van de veiligheidsafdeling. Malyon neemt de leiding over het sportieve gedeelte van de single-seater-afdeling, waaronder de wedstrijdleiding en de Remote Operations Centre in Genève. Niels Wittich blijft de wedstrijdleider van de Formule 1. Malyon gaat aan de slag onder Nikolas Tombazis, de directeur van de gehele single-seater-afdeling.

Monchaux vervangt Goss

Na een nieuwe sportief directeur te hebben gevonden, heeft de FIA nu ook een nieuwe technisch directeur aangenomen. Jan Monchaux heeft zijn handtekening gezet bij de autosportbond en gaat, net als Malyon, direct onder Tombazis aan de slag. De in Frankrijk geboren Duitser was hoofd aerodynamica bij Toyota van 2002 tot en met 2009, voordat hij voor drie seizoenen aan de slagging bij Ferrari. Van 2013 tot en met 2018 nam hij diezelfde rol aan bij het Audi LMP1-team. Vervolgens werd hij vanaf 2019 de technisch directeur van Alfa Romeo, het door Sauber-gerunde team dat we vanaf aankomend seizoen kennen als Stake F1. Nu Monchaux naar de FIA vertrekt, geeft hij bij de Zwitserse renstal het stokje over aan James Key.

Monchaux kijkt uit naar deze nieuwe stap in zijn carrière: "Ik ben erg verheugd om als technisch directeur bij de FIA aan de slag te gaan en kijk uit naar de nieuwe uitdagingen die deze rol met zich meebrengt. Ik heb vele jaren aan de kant van de deelnemers gewerkt, maar nu is de kans om samen met de autosportbond de toekomst van de sport vorm te geven een vooruitzicht waar ik van geniet."