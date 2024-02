Ferrari trekt doek af van gloednieuwe SF-24 en onthult kleurstelling

Ferrari is het zevende Formule 1-team om haar bolide voor het seizoen van 2024 te onthullen. De Scuderia hoopt Red Bull Racing en de dominante Max Verstappen dit jaar uit te kunnen dagen met de gloednieuwe SF-24.

Charles Leclerc en Carlos Sainz maakten een lastige eerste helft van het seizoen mee in 2023. Eerstgenoemde had hier en daar wat pech. De Monegask sleepte wel twee pole positions binnen, maar deze kon hij niet omzetten in overwinningen. Een sterkere slotfase met nog eens drie pole positions en drie podiums in de laatste vijf Grands Prix bezorgde Leclerc uiteindelijk toch nog de vijfde plek in het kampioenschap. Sainz kwam überhaupt niet op het podium terecht tot de Italiaanse Grand Prix, maar scoorde wel constant goede punten. Daar kwam vervolgens nog de zege in Singapore bovenop. De Spanjaard was de enige die de Red Bulls een keer wist te verslaan afgelopen seizoen. Ferrari stond in de tweede helft van 2023 twee keer vaker op het podium dan in de eerste helft en het gat naar de Red Bull van Verstappen werd dan ook kleiner. Ze werden uiteindelijk derde bij de constructeurs, drie punten achter Mercedes. Het gat naar de Zilverpijlen was vóór de zomerstop 56 punten.

Ferrari maakt SF-24 wereldkundig

Ferrari heeft zojuist haar nieuwe bolide onthuld. De Italiaanse formatie hoopt met de SF-24 verdere vooruitgang te boeken om de achterstand op Red Bull en Mercedes te verkleinen. Leclerc en Sainz zullen wederom de Ferrari's besturen. Leclerc zette onlangs zijn handtekening onder een contractverlenging, maar voor Sainz zal 2024 zijn laatste jaar bij de Scuderia zijn. Lewis Hamilton zal zich bij Ferrari voegen vanaf 2025 na twaalf seizoenen bij Mercedes.

Op een iets bredere neus na vallen verdere veranderingen aan de bolide zelf niet op, maar de kleurstelling is wel echt anders ten opzichte van vorig jaar. De zwarte kleuren bovenop de engine cover en de zijkant van de bolide maken plaats voor witte en gele strepen. Het ongeverfde carbon, om gewicht te besparen, vinden we tussen de engine cover en de sidepods. Daarnaast zijn de velgen ook rood in plaats van zwart.