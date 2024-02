Lewis Hamilton zal na het Formule 1-seizoen van 2024 vertrekken richting Ferrari. Dat betekent dat er een stoeltje vrijkomt bij Mercedes naast George Russell. Andrea Kimi Antonelli zou een van de kanshebbers zijn en met goede reden. Engineers in de Formule 3 zijn dan ook erg enthousiast over de jonge Italiaan.

Twee weken geleden maakten Ferrari en Hamilton bekend dat de zevenvoudig wereldkampioen zich bij de Scuderia zal voegen, waar hij vanaf 2025 de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc wordt. Hamilton heeft tot nu toe zeven wereldkampioenschappen binnengesleept, allemaal met de Mercedes-krachtbron en zes van de titels met het team van Mercedes zelf. De transfer kwam als een grote verrassing en Mercedes moet nu op zoek naar een nieuwe ploegmaat voor George Russell die sinds 2022 voor de Zilverpijlen uitkomt. Al gauw werden meerdere kanshebbers genoemd, zoals Carlos Sainz, die bij Ferrari moet vertrekken, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Alexander Albon en Fernando Alonso, maar ook Andrea Kimi Antonelli. De 17-jarige uit Bologna wordt momenteel beschouwd als een van de grootste talenten in de juniorklasses.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Jordan gelooft niet in Russell als kopman van Mercedes: "Laten we eerlijk zijn"

Gok van McLaren werkte ook

Antonelli schreef een boel kartkampioenschappen op zijn naam op Europees niveau, voordat hij in 2021 de opstap maakte naar de Formule 4. Ondertussen stond hij al twee jaar lang onder contract van Mercedes als juniorrijder. De Duitse grootmacht had al gauw zijn talent ontdekt. Antonelli won de Italiaanse en Duitse F4-titels in 2022 en pakte ook de zege voor Italië in de FIA Motorsport Games. Afgelopen seizoen bleek hij onverslaanbaar in niet alleen het Formula Regional-kampioenschap in het Midden-Oosten, maar ook in Europa. Hij zal dit jaar voor Prema Racing uitkomen in de FIA Formule 2 en slaat de FIA Formule 3 dus over. Wel heeft hij een privétest gereden in de Dallara F3-bolide. De engineers waren tijdens die test erg enthousiast over Antonelli, zo wist Karun Chandhok te melden op X: "Ze zeiden dat hij de beste coureur in een Formule 3-auto was sinds Verstappen," legde de voormalig Formule 1-coureur en huidig Sky Sports F1-analist uit. Chandhok lijkt dan ook voorstander te zijn van het idee dat Mercedes Antonelli zou laten debuteren in de koningsklasse volgend jaar. "De gok van McLaren met rookie Lewis in 2007 pakte ook goed uit."