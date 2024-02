Fernando Alonso begint dit jaar aan zijn 21e seizoen in de Formule 1. Met zijn 42 jaar is de tweevoudig wereldkampioen, die sinds afgelopen seizoen uitkomt voor Aston Martin, de oudste coureur op de grid van de koningsklasse. Desondanks is hij nog steeds ontzettend fit, zo blijkt uit medische tests.

Alonso debuteerde bij Minardi in 2001, voordat hij naar Renault vertrok waar hij in 2003 de jongste Grand Prix-winnaar ooit werd - al werd dit record in 2016 verbroken door Max Verstappen. Alonso sleepte twee wereldtitels binnen met de Franse renstal in 2005 en 2006. Hij behaalde vervolgens een boel successen met Ferrari van 2010 tot en met 2014. Honda keerde terug in de Formule 1 en werd vanaf 2015 de motorleverancier van McLaren. Alonso maakte de overstap naar McLaren, maar dat wierp zijn vruchten niet af. De Honda-power unit had relatief weinig vermogen en was ongelooflijk onbetrouwbaar. Na vier teleurstellende seizoenen besloot Alonso te stoppen met de Formule 1. Hij won de 24-uursraces van Daytona en Le Mans, en werd wereldkampioen in het FIA WEC met Toyota. Daarnaast focuste hij zich op de Indianapolis 500. Alonso maakte in 2021 zijn rentree in de Formule 1 en na twee seizoenen bij Alpine behaalde hij in 2023 acht podiums met Aston Martin.

Compenseren voor leeftijd

Alonso hoopt dit jaar een overwinning te boeken met Aston Martin, maar als dat niet lukt, dan zal het in ieder geval niet liggen aan zijn fitheid. "We doen vaak dezelfde tests. Het eerste deel doen we in de Alpen, in Italië, in de bergen," vertelde de Spanjaard tegenover Speedweek over de medische tests die hij onderging tijdens de winterstop. "We hebben historische data van de cardio performance van mijn lichaam op één, twee en vijf kilometer, in ruststand, in duizend en één tests van vet of spieren, van reactievermogen met die lichtjes, evenals de maxima van de gewichten in de gym. Bij sommige tests van de afgelopen vijf à zes jaar was er een minimale prestatiedaling, zeker met betrekking tot spiermassa, omdat je vanaf de leeftijd van 30 of 35 weinig spiermassa verliest. Dit jaar zijn we erin geslaagd om weer op het maximale niveau terecht te komen, en dit is gedeeltelijk te danken aan de voeding die veranderd is. We hebben geprobeerd wat spiermassa te winnen om te compenseren voor de leeftijdsfactor, zonder reactie- of uithoudingsvermogen bij cardio te verliezen. Dit waren verrassende resultaten, en ik denk dat het zeer positief is."