Volgens David Coulthard moet Toto Wolff werk gaan maken van Fernando Alonso. De Schot wijst namelijk in de Formula For Succes-podcast naar de tweevoudig wereldkampioen als ideale vervanger van Lewis Hamilton bij Mercedes.

Alonso heeft afgelopen seizoen bij Aston Martin laten zien dat het beste er nog niet af is bij de 42-jarige Spanjaard. Hoewel de groene renstal vorig jaar al tekenen van progressie heeft laten zien, viel het team uit Silverstone in de tweede helft van het jaar toch wel wat weg. Mercedes heeft in het verleden bewezen dat het kampioenschappen kan binnenhalen en met nog één jaar te gaan op het contract van Alonso, kan hij weleens de ideale tweede man naast George Russell worden.

'Alonso is nog steeds gladiator'

In het geruchtencircuit ging ook nog even de naam op van Sebastian Vettel, maar Coulthard vindt Alonso een geschiktere keuze. "Als ik Mercedes was, zou ik eerder voor Alonso kiezen dan voor Vettel. Hij is in vorm voor de race, begrijpt de motor, de krachtbron, dankzij Aston Martin, en hij is nog steeds een gladiator en heeft de beet tussen de tanden", zo legt hij uit over de motivatie van de tweevoudig wereldkampioen.

Vettel halen als Alonso niet lukt

Vettel zou in de ogen van Coulthard alleen optie zijn als Alonso toch niet haalbaar blijkt te zijn. "Dus, alleen in het geval dat Alonso niet haalbaar zou zijn, denk ik dat Vettel een goede optie zou kunnen zijn met ervaring. Het zou zeker ook een goede marketingstunt zijn als Vettel terugkeert, op voorwaarde dat George hem niet van de baan veegt. Ik denk dat George ongelooflijk snel is. Dus het zou niet eenvoudig zijn voor Seb."