Remy Ramjiawan

Maandag 6 februari 2023 10:41

Volgens een bron van het Amerikaanse ESPN vond Formule 1-CEO Stefano Domenicali het ongepast om te verschijnen tijdens de presentatie van Red Bull Racing in New York, afgelopen vrijdag. Het was de bedoeling dat de Italiaan een paar woorden zou uitspreken tijdens de onthulling van de livery, maar Domenicali trok zich op het laatste moment terug.

Het was een hachelijk momentje afgelopen vrijdag, toen Domenicali op het podium werd geroepen en vervolgens niet kwam opdagen. De presentatoren probeerden op dat moment nog tijd te rekken, in de hoop dat de Italiaan alsnog zou verschijnen. Dat gebeurde echter niet en snel werd er overgeschakeld naar een nieuw onderwerp. Het zag er wat klungelig uit en volgens de Amerikaanse zender wilde Domenicali de schijn van partijdigheid voorkomen en besloot hij daarom om niet te verschijnen.

Verkeerde boodschap

Als CEO van de koningsklasse staat Domenicali boven de partijen. Volgens een bron had de Italiaan het gevoel dat hij een verkeerde boodschap zou hebben afgegeven aan de concurrenten, als hij op het podium was verschenen met een Red Bull-logo. De andere teams onthullen in de aankomende dagen namelijk ook hun kleurenschema van het nieuwe jaar en daar zou Domenicali niet bij aanwezig zijn.

Uiteindelijk zorgde de communicatie, of het gebrek daaraan, voor het verwarrende momentje op het podium in New York. Domenicali was weliswaar wel aanwezig in de Verenigde Staten, maar dat zou vermoedelijk zijn geweest om te praten met geïnteresseerde partijen over een mogelijke inschrijving voor 2026.