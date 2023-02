Remy Ramjiawan

Zaterdag 4 februari 2023 11:31 - Laatste update: 11:34

Het hing al een tijdje in de lucht, maar vrijdag maakte Red Bull Racing bekend dat het vanaf 2026 als Red Bull Ford door het leven gaat. De renstal uit Milton Keynes was eerder dicht bij een deal met Porsche en ook Honda kwam even in beeld, maar uiteindelijk is de keuze gevallen op de Amerikaanse autofabrikant.

Met de komst van Ford heeft Red Bull haar partner vanaf het 2026 bekend gemaakt. Ford is geen onbekende in de Formule 1. Zo stond het merk op de startgrid in de jaren negentig onder de noemer Stewart Grand Prix. Na drie seizoenen werd de stekker echter weer uit het project getrokken en nam Jaguar het over. Ook Jaguar kon het team niet aan de overwinningen helpen en eind 2004 kocht Dietrich Mateschitz de renstal en de geboorte van Red Bull Racing was een feit.

Honda

Red Bull wist eind 2021 voor de eerste keer sinds 2013 weer eens een wereldtitel te pakken. Het gebeurde met de Honda-motor aan boord. Het Japanse merk keerde in 2015 terug in de Formule 1, als motorleverancier van McLaren. Wel hadden de Japanners in die fase enorm veel moeite om de prestaties uit de power unit te halen, maar ook de betrouwbaarheid liet te wensen over. De frustraties tussen de beide partijen liepen hoog op en een toekomstige partnerschap was simpelweg niet meer mogelijk.

Red Bull zag de worstelende motorleverancier toch stappen maken en besloot om Honda in 2018 in de armen te nemen voor zusterteam AlphaTauri (destijds Toro Rosso). Op die manier kon de Oostenrijkse renstal de progressie goed in de gaten houden. Red Bull was zelf namelijk ook zoekende, want het team maakte destijds gebruikt van motoren van Renault, maar was daar niet tevreden mee. Uiteindelijk wist Honda de leiding van het Oostenrijkse team te overtuigen en vanaf 2019 pronkte de naam van de Japanners op de bolide van Red Bull Racing.

Aangekondigd vertrek

Max Verstappen wist in 2019 tijdens de Grand Prix van Oostenrijk de eerste zege te pakken voor de nieuwe combinatie Red Bull Honda. Het was de bevestiging dat het team op de goede weg was, met als hoogtepunt het kampioenschap in 2021. Honda kondigde echter aan dat het aan het einde van dat jaar afscheid zou gaan nemen van de koningsklasse. Red Bull was meer dan tevreden over de power unit, maar ook over de samenwerking met de Japanse motorleverancier. Toch moest het team een plan 'b' bedenken voor het aangekondigde vertrek van Honda.

Start motorafdeling

Uiteindelijk koos de renstal ervoor om Red Bull Powertrains op te starten. Het initiële idee was om het intellectueel eigendom van Honda over te nemen en voort te borduren op wat de Japanners hadden bedacht. Het bouwen van een power unit vereist specifieke kennis en Red Bull haalde overal personeel vandaan, waaronder bijvoorbeeld Ben Hodgkinson. De Brit was onder andere verantwoordelijk voor de motor waarmee Mercedes aan het begin van het hybride tijdperk dominant mee was.

Spijt?

Honda had weliswaar haar afscheid aangekondigd, maar was voor Red Bull Powertrains nog altijd achter de schermen aan het werk. Ook leken de Japanners spijt te hebben van de keuze om de koningsklasse te verlaten. In 2022 kwam de naam van Honda Racing Corporation weer prominent op de auto te staan en inmiddels is duidelijk dat Honda zich ook heeft ingeschreven als motorleverancier vanaf 2026.

Ford, de meest logische keuze?

Toen bekend werd dat Honda toch wel oren had voor een langer verblijf in de Formule 1, was de eerste gedachte dat dit bij Red Bull Racing zou zijn. Echter, de renstal uit Milton Keynes heeft met het Powertrains-project alles in huis om zelf power units te produceren en werd ertoe gedwongen om zo'n afdeling op te zetten door het aangekondigde vertrek van Honda, om niet weer afhankelijk te zijn van een derde partij. Als het team had gekozen voor een vernieuwde partnerschap met Honda, dan was het gehele Red Bull Powertrains-project voor niets opgezet. Honda produceert de motoren namelijk in hun eigen motorafdeling in Japan.

Hoewel Red Bull tevreden is met de prestaties van de power unit, moest het dus wel voor een andere optie kiezen. Porsche kwam even in beeld, maar de leiding van Red Bull moest te veel zeggenschap opgeven, binnen die combinatie. Met het aantrekken van Ford heeft Red Bull gekozen om kennis binnen te halen, waarover het team nog niet beschikte. Dan gaat het voornamelijk over het elektrische gedeelte van de power unit. Maar niet alleen op het sportieve vlak is de keuze op Ford gevallen. Ook om de waarde van het merk te vergroten in de Verenigde Staten, is het de renstal uitgekomen bij de Amerikaanse autofabrikant.

