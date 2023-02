Vincent Bruins

Maandag 6 februari 2023 07:08

Red Bull Racing, regerend Formule 1-kampioen bij de constructeurs, bracht afgelopen weekend de RB7-bolide naar Mount Panorama Circuit voor een spectaculaire demo. Dat gebeurde tussen de kwalificatiesessies van de Liqui-Moly Bathurst 12 Hour.

De Red Bull RB7 komt uit 2011. Sebastian Vettel pakte dat seizoen de titel en samen met Mark Webber won hij dat jaar twaalf van de negentien Grands Prix. Natuurlijk zit daar de luide V8-motor in en daar genoten de Australische racefans volop van. Liam Lawson, de reservecoureur van de Oostenrijkse renstal, mocht achter het stuur kruipen voor de demo.

Intimiderend

"Echt te gek. Echt ongelooflijk," vertelde de Nieuw-Zeelander tegenover Speedcafe. "Eerlijk gezegd was ik erg geïntimideerd door de heuvels en de hoogteverschillen en ik was behoorlijk nerveus. Vanaf de tweede ronde voelde ik me echter redelijk op mijn gemak en de auto voelde erg goed, dus ik vond het geweldig. Op sommige punten op het circuit ging het er een beetje ruig aan toe, maar ik had het erger verwacht met een Formule 1-auto op deze plek." De bochten tussen Skyline en Conrod Straight lijken zijn favoriet te zijn: "Het voelde gewoon heel cool. Op Conrod Straight heb ik plankgas gegeven en remde bij The Chase pas bij, ik weet het niet meer, 120 meter. Het was zo, zo gaaf. De auto dwaalt wel veel van de lijn af. Ik had zoiets van "Oh, mijn God" en probeerde hem in een rechte lijn te houden, maar als je er eenmaal aan gewend bent, is het prima."

OOK INTERESSANT: Nederlands talent Van Hoepen sleept overwinning binnen in Grand Prix van Nieuw-Zeeland

Filmpje

De volledige demonstratie van Lawson in de Red Bull RB7 is te zien op het YouTube-kanaal van de Bathurst 12 Hour.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)