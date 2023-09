Brian Van Hinthum

Dinsdag 26 september 2023 10:45

Sergio Pérez is op dit moment één van de meest besproken coureurs in de Formule 1. De Mexicaanse coureur maakte er in Suzuka simpelweg een potje van en het komt de Red Bull-coureur op veel kritiek te staan. Ook Timo Glock houdt zich niet in over de teamgenoot van Max Verstappen.

Het seizoen van Pérez begon nog zo sterk. De man uit Guadalajara wist twee van de eerste vier races op zijn naam te schrijven en leek serieus mee te kunnen gaan doen om de prijzen. Na de Grand Prix van Miami en de klinkende zege van Max Verstappen, leek er echter wat te knakken in het hoofd van de Mexicaan. Hij kwam in een van de moeilijkste fase van zijn carrière terecht en wist met de beste auto van het veld zelfs vijf keer op rij niet door te stoten naar Q3 in de kwalificaties.

Mentale problemen

Hij leek zichzelf later weer wat te herpakken, maar beleeft nu opnieuw een zeer lastige fases, waarbij hij ook nog andere coureurs meeneemt in zijn malaise in de vorm van crashes. "Pérez is dramatisch teruggevallen na een goede start van het seizoen", schrijft ook Glock in zijn column voor Sky Deutschland. "Tegen Verstappen heeft hij geen kans meer en beetje bij beetje wordt hij over zijn grenzen gedreven, waardoor hij mentaal behoorlijk in de problemen zit", voegt de Duitser daaraan toe.

Onbegrijpelijke fouten

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Sommige fouten die Pérez maakt, zijn gezien zijn ervaring simpelweg onbegrijpelijk en brengen hem in een lastige uitgaanspositie." Het lijkt Glock met de huidige situatie een kleine kans dat we Pérez na 2024 nog in de Red Bull zien. "Je hebt met Daniel Ricciardo, Liam Lawson en Yuki Tsunoda bepaalde coureurs in je team die het stokje kunnen overnemen als Pérez het ook volgend jaar niet goed doet. Dat betekent dat hij in verband met zijn aflopende contract zichzelf niet in een goede positie bevindt."