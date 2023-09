Remy Ramjiawan

Hoewel het team van Red Bull Racing in Japan de constructeurstitel wist veilig te stellen, onthult dr. Helmut Marko bij ORF dat het feestje pas in Qatar zal worden gevierd. De Oostenrijker wijst naar de krappe planning van het team, daarnaast kan Max Verstappen in Qatar zijn derde wereldtitel wellicht gaan bijschrijven.

Daar waar Verstappen in Suzuka helemaal in zijn nopjes was, was dat aan de andere kant van de garage totaal niet het geval. Verstappen wist tijdens de kwalificatie met grote overmacht de pole position te grijpen en kende - op een spannende eerste honderd meter na - een vlekkeloze zondagmiddag op Suzuka. Bij Sergio Pérez verliep dat wel anders. De Mexicaan kwam tijdens de kwalificatie niet verder dan P7 en toucheerde tijdens de race diverse collega's. Het resulteerde in een uitvalbeurt in de vijftiende ronde, maar Pérez ontdeed zich in ronde veertig van een vijf seconden-straf en viel daarna alsnog uit.

Ondanks het teleurstellende weekend van Pérez, heeft Red Bulll Racing dankzij Verstappen haar zesde constructeurstitel weten bij te schrijven. De eerste vier kampioenschappen werden gepakt in het tijdperk van Sebastian Vettel. Met Verstappen aan boord wist Red Bull vorig jaar al het kampioenschap voor de teams te pakken en dit jaar dus wederom.

Marko legt uit dat het Oostenrijkse team het feestje pas over twee weken wil gaan vieren. "We hebben vandaag nogal een krap schema. De engineers en monteurs moeten geloof ik al om tien uur in Tokio zijn. Ze moeten hier dus wel voor vijf uur weg zijn, anders redden zij dat niet. Daarnaast moet er nog wel wat werk worden verlegd voor de race in Doha", zo legt hij uit. Mocht Verstappen in Qatar ook zijn titel weten te pakken, dan wil Marko flink gaan uitpakken. "Het wordt nogal een kostbaar feestje, denk ik. In Qatar is er namelijk wel alcohol, maar dat is best wel duur. We moeten misschien wel oppassen dat we de budgetcap niet overschrijden", zo knipoogt de adviseur.