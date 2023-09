Remy Ramjiawan

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso kwam in Japan uiteindelijk als achtste over de streep. De Spanjaard is van mening dat er iets meer in had gezet, als de strategie ook op orde was.

Alonso, in dienst van Aston Martin, kijkt sinds de tweede plek in Zandvoort aan tegen een mindere reeks. In Italië kwam de Spanjaard als negende over de streep en vorige week in Singapore zat er niet meer in dan een vijftiende finishplek. Lance Stroll kent daarnaast ook geen gelukkige periode. Zo wist hij in Zandvoort niet verder te komen dan een P11, in Italië werd hij als zestiende afgevlagd en in Singapore begon de Canadees niet eens aan de race, vanwege de schade aan zijn wagen, door de klapper tijdens de kwalificatie.

Strategie

Hoewel Alonso dus niet verder kwam dan de achtste plek in Japan, was zijn racepace vergelijkbaar met die van de Ferrari's en de Mercedessen. "Ik denk dat het positieve is dat het tempo van de auto verrassend goed was. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat we zo snel zouden zijn als Ferrari en Mercedes", zo citeert Crash. Volgens de Aston Martin-coureur had er een betere finishplek ingezeten, met een andere strategie. "Ik denk dat we met een meer geoptimaliseerde strategie misschien zesde of zevende hadden kunnen worden en daar zag het gisteren na de kwalificatie niet naar uit. De zondag was dus erg sterk voor ons en we moeten begrijpen waarom."

Forse boordradio

Halverwege de race was Alonso kritisch op de boordradio. "Jullie hebben me voor de leeuwen gegooid door me zo vroeg te laten stoppen, ongelooflijk", zo klonk het. Even later zag Alonso voormalig teamgenoot Esteban Ocon met een hogere topsnelheid wegtrekken. "Hij rijdt weg op het rechte stuk, dus bedenk iets!" De Spanjaard leek daardoor gefrustreerd achter het stuur te zitten, maar onthult dat dat wel meeviel. "Het is altijd hetzelfde, het klassieke ding, typisch FOM weer, volledig uit zijn verband gerukt. Ik weet niet precies wat andere coureurs zeggen als ze achter een auto zitten die langzamer is en op het rechte stuk wegrijden, zelfs als je de DRS opent. Misschien zeggen de andere coureurs 'ik ben oké, ik ben blij dat ik erachter zit', maar ik ben liever gemotiveerd om ze in te halen", aldus Alonso.