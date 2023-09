Dit is de stand in het kampioenschap bij de coureurs na de Grand Prix van Japan

Vincent Bruins

De Formule 1 Grand Prix van Japan was de zestiende race van het seizoen 2023. Max Verstappen domineerde op het Suzuka International Racing Course. Dankzij de overwinning van de Nederlander kon Red Bull Racing haar zesde constructeurstitel veiligstellen.

Voorafgaand aan de Grand Prix stond Verstappen al 151 punten los van teamgenoot Sergio Pérez, die stevig op P2 lag. Achter het duo van Red Bull vechten de coureurs van Mercedes, Ferrari, McLaren en Aston Martin allemaal om plekken drie tot en met tien in de tussenstand. Ook in Japan zagen we weer mooie duels tussen deze vier teams, wat ook wat veranderingen heeft opgeleverd in de stand.

Grand Prix van Japan

Verstappen ving de Grand Prix van Japan aan vanaf pole position. Hij had geen raketstart, maar hij wist toch de McLarens achter zich te houden. Het team uit Woking pakte een dubbelpodium met Lando Norris op de tweede stek voor Oscar Piastri. Charles Leclerc werd eenzaam vierde voor Lewis Hamilton die de aanvallen van Carlos Sainz wist af te slaan. George Russell viel op zijn oude banden terug naar P7, maar bleef nog wel voor Fernando Alonso. De Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly completeerden de top tien. Pérez haalde de eindstreep niet.

Stand coureurs na zestien races