Vincent Bruins

Zondag 24 september 2023 09:19 - Laatste update: 09:21

Sergio Pérez heeft een flink aantal strafpunten op zijn superlicentie gekregen. Hij maakte een nogal klungelige Grand Prix van Japan mee en kreeg van de wedstrijdleiding meerdere straffen.

Pérez ving de wedstrijd op Suzuka aan vanaf de vijfde positie. Hij kwam in een sandwich terecht tussen Carlos Sainz en Lewis Hamilton. Vanwege contact met de Ferrari moest hij tijdens de Safety Car-periode naar binnen voor een nieuwe voorvleugel. Toen de Red Bull-coureur weer naar buiten kwam, haalde hij Alexander Albon in na Safety Car-lijn 1. Niet veel later knalde hij tegen de Haas van Kevin Magnussen op in de haarspeldbocht. Pérez moest wederom een nieuwe voorvleugel halen. De schade was uiteindelijk te groot om nog door te gaan en hij zou de eindstreep in Japan niet halen.

Strafpunten

De 33-jarige uit Guadalajara heeft meerdere straffen aan zijn broek gekregen. Voor het inhalen achter de Safety Car kreeg Pérez een tijdstraf van vijf seconden. Daarnaast heeft de wedstrijdleiding voor dat incident twee strafpunten op zijn superlicentie uitgedeeld. Ook voor het contact met Magnussen heeft Pérez een tijdstraf van vijf seconden gekregen. De FIA heeft vervolgens nog eens twee strafpunten op de superlicentie van de Red Bull-coureur toegevoegd. Pérez heeft dus een totaal aantal van vier strafpunten gekregen vandaag. De teller staat daarmee op zeven. Bij twaalf strafpunten binnen één jaar tijd zou hij een race moeten uitzitten.