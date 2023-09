Norris trots op tweede plek en vond zege niet realistisch: "Max is Max"

Remy Ramjiawan

Voor Lando Norris was de race in Japan er eentje waar hij een trots gevoel aan overhoudt. De Engelsman wist P2 binnen te hengelen en ziet teamgenoot Oscar Piastri op de derde plek eindigen. De overwinning ging naar Max Verstappen en volgens Norris was daar weinig aan te doen: "Max is Max."

De Grand Prix van Japan kende een veelbewogen openingsronde waarbij de onderdelen in de lucht vlogen. Voor Norris, die vanaf P3 startte, was het taak om Verstappen het zo lastig mogelijk te maken. Toen de lichten uitgingen had Norris zijn teamgenoot al te pakken en ging hij aan de buitenkant van bocht één zitten om Verstappen te verschalken, dat lukte niet en in de race, middels een tweestopper en een teamorder, wist hij de tweede plek te behouden.

Na afloop van de race kijkt Norris terug op de Grand Prix: "Het was een geweldige dag voor ons, een P2 en een P3. Eigenlijk konden we niet om veel meer vragen. Ik had Max ook bijna te pakken, maar Max is Max. We komen in de buurt en de vooruitgang die we boeken is ook erg goed. Al met al ben ik gewoon trots op het team en op de stappen die we maken. Er komen ook nog wel een moeilijke tijden aan, maar we komen steeds dichterbij. We hebben een dubbel podium te pakken, dus kunnen we erg trots zijn."