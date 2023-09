Jan Bolscher

Maandag 11 september 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere lovende woorden van Fernando Alonso aan het adres van zowel Red Bull Racing als Max Verstappen. Volgens de tweevoudig wereldkampioen vormen deze twee momenteel een combinatie die op alle vlakken beter presteert dan de concurrentie. Verder kunnen de coureurs zich opwarmen voor een bijzonder heet weekend in Singapore en heeft de advocaat van Felipe Massa op laten tekenen op steun te hopen vanuit Lewis Hamilton in zijn strijd om het wereldkampioenschap van 2008 bij diezelfde Hamilton weg te halen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Alonso steekt loftrompet over Verstappen en Red Bull Racing

Fernando Alonso is onder de indruk van wat Red Bull Racing en Max Verstappen dit seizoen laten zien. Volgens de tweevoudig wereldkampioen zijn zowel team als coureur momenteel op alle vlakken beter dan de concurrentie, zo wordt hij geciteerd door Racefans. "Ze hebben de beste starts en de beste pitstops. Ze zijn op alle vlakken de beste. De hoogste topsnelheid, de beste performance op lage snelheid, de beste DRS-delta. Op dit moment is er niet één aspect van die auto dat geëvenaard kan worden. Hetzelfde geldt zo'n beetje voor Max. Hij is de beste in de kwalificatie, hij is de beste in de race en hij is de beste in de gevechten", klinkt het onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Extreem weer op komst in Singapore

De race in Singapore staat bekend als één van de zwaarste raceweekenden van de kalender vanwege de hoge temperaturen, de luchtvochtigheid en het circuit zelf waarop een foutje direct wordt afgestraft. En dit jaar zal dat niet anders zijn. Op alle drie de dagen wordt het namelijk meer dan 30 graden Celsius, terwijl de luchtvochtigheid enorm zal zijn. Op vrijdag is er 40% kans op regen, terwijl er op zaterdag en zondag respectievelijk 46% en 72% kans op regen is. Naast de luchtvochtigheid en de warmte zullen de coureurs dus wellicht ook te maken gaan krijgen met regenval. Het volledige weerbericht lezen? Klik hier.

Aanpassingen aan layout Singapore

Het circuit voor de Grand Prix van Singapore kent dit seizoen een ietwat andere layout dan tijdens voorgaande edities. Dit vanwege werkzaamheden aan de zogeheten Float Area van Marina Bay. De sectie van het circuit tussen bocht 16 en bocht 19 kan daarom niet gebruikt worden dit jaar. In plaats daarvan volgt er nu een recht stuk van 373,3 meter van bocht 15 naar de nieuwe en tijdelijke bocht 16. Naar verwachting zullen de rondetijden hierdoor met een 1,25 seconde dalen. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Berger plaatst Verstappen naast Senna

Voor voormalig teamgenoot van Ayrton Senna, Gerhard Berger, is Max Verstappen de enige die het niveau van de Braziliaanse legende kan aantikken. De Oostenrijker vindt Lewis Hamilton en Michael Schumacher ook grote kampioenen, maar niet zo goed als Verstappen en Senna. "Verstappen en Senna zijn uniek in het vak - ze zijn de twee besten die ik in de afgelopen vijftig jaar heb gezien", zo vertelt hij. "Schumacher en Hamilton zijn ook uitzonderlijke coureurs. Natuurlijk moet je altijd naar de statistieken kijken, ze zijn allebei fantastisch, maar Senna stierf vroeg - en Verstappen is nog jong", klinkt het. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Advocaat Massa hoopt op steun Hamilton

De Crashgate-soap uit 2008 is dit jaar nieuw leven in geblazen door Felipe Massa en zijn leger aan advocaten. Zij willen de uitslag van dat kampioenschap omdraaien in het voordeel van de Braziliaan. Bij monde van Bernardo Viana doet dat leger nu een beroep op Lewis Hamilton, die in dat geval juist zijn wereldtitel kan verliezen: "Hij is een belangrijke ambassadeur van de sport en heeft altijd de integriteit van de sport verdedigd", stelt de advocaat tegenover Reuters. "Hij is ereburger in Brazilië en geliefd onder de Brazilianen. Ik hoop dus dat hij ons zal supporten." Het hele verhaal lezen? Klik hier.